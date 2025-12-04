Sucesos
Drogas en Estepona: golpe al menudeo de cocaína en el barrio de Solís
La Policía Nacional detiene a dos personas cuya actividad había generado una gran alarma social entre los vecinos
La Policía Nacional ha desarticulado en Estepona un punto de venta de cocaína en el barrio de Solís, investigación que ha supuesto la detención de un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.
La alarma social que había creado el consumo de droga en el barrio y otros delitos asociados al menudeo como robos en el entorno del punto de venta puso en marcha la investigación del Grupo de Estupefacientes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Local de Estepona. Los agentes no tardaron en localizar el inmueble y confirmar las incesantes entradas y salidas de clientes que se acudían al mismo para adquirir sus dosis.
Actas de aprehensión y registro
De hecho, se llegaron a levantar varias actas de aprehensión de droga a los compradores cerca del piso de los sospechosos, diligencias que darían pie a la solicitud de entrada y registro en el domicilio a la autoridad judicial competente. Durante la misma fueron detenidos un hombre de 49 años y una mujer de 37 y se intervinieron 44 gramos de cocaína, parte de la cual ya estaba dosificada, 430 euros en efectivos, útiles de pesaje y una libreta con anotaciones contables.
- Así es la nueva tienda que Aldi ha abierto este miércoles en Torremolinos
- ¿Qué va a pasar con el hipódromo de Mijas en la Costa del Sol?
- Primer paso para que Torremolinos pueda ser también ciudad universitaria
- Dos detenidos por una supuesta agresión sexual con sumisión química en Manilva
- La Fiscalía cree que el alcalde de Estepona puede haber malversado al contratar 'a amiga
- Torremolinos ultima la recepción de las obras de El Pozuelo donde se podrán edificar más de 700 viviendas
- Torremolinos suspende todas las actividades culturales y deportivas ante el aviso naranja por fuertes lluvias
- Detienen al encargado de un supermercado en Torremolinos por explotación laboral de migrantes