Drogas en Estepona: golpe al menudeo de cocaína en el barrio de Solís

La Policía Nacional ha desarticulado en Estepona un punto de venta de cocaína en el barrio de Solís, investigación que ha supuesto la detención de un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

La alarma social que había creado el consumo de droga en el barrio y otros delitos asociados al menudeo como robos en el entorno del punto de venta puso en marcha la investigación del Grupo de Estupefacientes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Local de Estepona. Los agentes no tardaron en localizar el inmueble y confirmar las incesantes entradas y salidas de clientes que se acudían al mismo para adquirir sus dosis.

Actas de aprehensión y registro

De hecho, se llegaron a levantar varias actas de aprehensión de droga a los compradores cerca del piso de los sospechosos, diligencias que darían pie a la solicitud de entrada y registro en el domicilio a la autoridad judicial competente. Durante la misma fueron detenidos un hombre de 49 años y una mujer de 37 y se intervinieron 44 gramos de cocaína, parte de la cual ya estaba dosificada, 430 euros en efectivos, útiles de pesaje y una libreta con anotaciones contables.