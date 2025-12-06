Un juzgado prorroga la investigación contra el alcalde de Estepona por la contratación supuestamente irregular de una funcionaria

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepona, plaza número 5, ha acordado continuar la causa contra el alcalde de Estepona, José María García Urbano, por un presunto delito de malversación de caudales públicos por la contratación supuestamente irregular de una mujer, para la que también continúa el procedimiento como cooperadora necesaria, como funcionaria eventual en el Ayuntamiento.

En un auto de dicho juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press que se puede recurrir, se acuerda trasladar a la Fiscalía y a las acusaciones -entre ellas el PSOE- para que «insten lo que estimen oportuno respecto a la apertura del juicio oral, formulando escrito de conclusiones provisionales». Asimismo, se acuerda prorrogar el plazo de instrucción seis meses «en relación con la posibilidad de solicitar nuevas diligencias».

"Necesaria para su defensa"

Fuentes municipales han indicado que esta prórroga de la instrucción «es necesaria para que el alcalde se pueda defender y presentar pruebas de una acusación falsa de una presunta malversación» e indican respecto a la mujer que es «la misma que también mintió sobre su contratación».

Las defensas habían solicitado el sobreseimiento de la causa, algo que el juez rechaza al concluir, «con las cautelas propias de este estadio procesal», que existen «indicios suficientes» respecto de los dos investigados.

El alcalde contrató a la mujer como funcionaria eventual, con plaza de asesora del Área de Control Externo del Ayuntamiento para labores de asesoramiento especial y confianza. / l.o.

El documento señala que de las diligencias se desprende de modo indiciario que García Urbano, supuestamente, «aprovechando su condición de alcalde» y para «proporcionarle mejora o ayuda económica» a la mujer, con la que tenía «una relación íntima de amistad», la contrató como funcionaria eventual, con plaza de asesora del Área de Control Externo del Ayuntamiento para labores de asesoramiento especial y confianza.

Supuestamente lo hizo mediante un decreto de Alcaldía de 13 de febrero de 2023, cesando en fecha 31 de marzo de 2023, pero como consecuencia de ello la mujer «percibió dos nóminas a cargo del patrimonio público, por importes de 1.634,64 euros netos la de febrero, y 3.642,28 euros netos la de marzo, sin que se haya acreditado que llegara a desempeñar actividad alguna».

"Nunca realizó labor alguna"

Señala que la investigada insistió en que «nunca realizó labor alguna, ni poseía despacho ni lugar habilitado para ello» y que «se benefició a sabiendas de la causa real que subyacía a su contratación», que para el juez fue «una mera ficción jurídica». Además, el auto alude a que antes, durante 2022, él mismo «le abonó mensualmente una determinada cantidad de dinero» a ella para alquiler y gastos.

Fuentes municipales recuerdan que la Audiencia de Málaga ya archivó la denuncia que esa misma persona realizó por un supuesto caso de acoso». «Se trata, de una inadmisible e injusta campaña política y mediática, con el único objetivo de dañar la dignidad y trayectoria política del alcalde de Estepona, intentando apartarle del Ayuntamiento y de su compromiso con esta ciudad».