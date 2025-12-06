Luz Casal enciende la Navidad de Torremolinos: más de 1,3 millones de luces LED iluminan la localidad

La cantante Luz Casal ha sido este sábado la Estrella de la Navidad en Torremolinos y la encargada de la inauguración del alumbrado artístico.

Luz Casal ha estado acompañada por la alcaldesa, Margarita del Cid, miembros de la Corporación municipal y vecinos y visitantes que no han querido perderse este momento tan especial.

Pasacalle

El pasacalle inaugural partía a las 19.00 horas de la Plaza San Miguel. Luz Casal ha portado la estrella, acompañada de un cortejo formado por zancudos de Navidad, maceros y setenta niños y niñas de la comunidad educativa del municipio, que han recorrido la calle San Miguel hasta llegar a la plaza Costa del Sol.

Las alumnas del Centro de Danza de Torremolinos, dirigido por Carmen Crespo, han interpretado varios temas navideños, combinando la elegancia del baile clásico con los tradicionales villancicos.

Tras finalizar la actuación, Luz Casal ha subido al escenario donde ha colocado en la peana la estrella que ha encendido las luces navideñas de la localidad y ha interpretado algunas canciones para el deleite de los asistentes.

Iluminación de Navidad renovada

El municipio ha renovado su iluminación navideña y este año contará con más de 1,3 millones de puntos led. Con este tipo de iluminación se consigue una mayor eficiencia energética, mayor vida útil, ahorro económico y un menor impacto ambiental. Tras finalizar el acto inaugural, la Familia Ballesteros ha ofrecido una zambombá flamenca en la Avenida Palma de Mallorca.

La agrupación familiar ha animado el comienzo de estas fiestas con villancicos flamencos y temas navideños ante un numeroso público que se ha acercado hasta la zona.

El mercadillo navideño de Torremolinos también ha abierto al público esta misma tarde en la Avenida Palma de Mallorca, con numerosos puestos de productos típicos de estas fechas. Permanecerá hasta el 2 de enero con horario de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 22.00 horas.