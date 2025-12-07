Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Belenes

Pirañas vegetarianas custodian el belén submarino de Sea Life en la Navidad

El belén submarino de Sea Life Benalmádena, que cambia de ubicación, contará en 2025 con la presencia del Pacú, la raya Motoro y otras especies

Pirañas vegetarianas custodian el belén submarino de Sea Life en la Navidad 2025 / L.O.

La Opinión

El Belén Submarino de Sea Life Benalmádena cambia este año de ubicación para mezclarse con especies tan curiosas como el Pacú, de la familia de las pirañas, pero en su versión vegetariana, y también con la raya Motoro, el panga o el pez Arquero. El belén submarino "se vuelve a instalar en el fondo de los mares y océanos para llevar el espíritu navideño a todos los rincones del mundo marino, y dejar estampas inigualables entre los visitantes", ha señalado desde el espacio.

Se trata de un portal de belén, único y ya tradicional, para lograr las imágenes más curiosas entre las más diversas especies marinas. Así, los visitantes podrán obtener su mejor recuerdo y felicitación para esta Navidad. En este 2025, San José, la Virgen María, y el niño Jesús, estarán custodiados por la "piraña vegetariana", el Pacú, se confunde a menudo con una piraña tradicional.

Su rasgo más distintivo son sus dientes planos, cuadrados y robustos, que guardan un parecido inquietante con los molares de los humanos. Los utiliza para triturar nueces, semillas y frutas. A diferencia de su pariente carnívoro, el Pacú es un pez predominantemente herbívoro u omnívoro, especializado en alimentarse de la materia vegetal que cae al agua. En su hábitat amazónico, es crucial como dispersor de semillas. Al comer los frutos caídos, ayuda a esparcir las semillas río abajo, contribuyendo a la regeneración de la selva.

También acompañan al curioso Belén 2025 de Sea Life, la raya Motoro, una raya de agua dulce que no solo es visualmente impactante, sino que posee defensas notables que la diferencian de sus parientes marinos. Única raya ovovípara, donde los huevos eclosionan dentro de la hembra. A diferencia de la mayoría de las rayas, la Motoro es una de las pocas especies que se ha adaptado totalmente a vivir en ríos, lagos y canales de agua dulce. Posee una o dos espinas serradas en su cola, conectadas a una glándula venenosa. Estas espinas son usadas como un mecanismo de defensa y su picadura puede ser extremadamente dolorosa e incluso peligrosa.

Otra de las especies que custodian al belén es el Panga, cuyo nombre científico es Pangasius (Pangasianodon hypophthalmus). Puede alcanzar longitudes de más de 1,3 metros y pesar más de 40 kilogramos. Y finalmente el pez Arquero, del que se destaca su precisión y puntería a la hora de cazar a su presa, de ahí su nombre. Dispara potentes chorros de agua por la boca para derribar insectos y otros pequeños animales que se posan en las hojas y ramas por encima de la superficie.

La directora de Sea Life Benalmádena, María Morondo, ha explicado que "con esta nueva ubicación queremos acercar la magia de la Navidad al increíble mundo submarino, dejando nuevas estampas de felicitación y sonrisas entre nuestros visitantes". Además, ha continuado, "en este 2025 se ofrece un descuento adicional del 25% a todos los visitantes malagueños y residentes de la provincia, Confiamos que sea muy bien recibida por todos los amantes del mundo marino y aprovechamos para desearos a todos unas Navidades entrañables e inolvidables". El horario de Sea Life Benalmádena es de lunes a domingo de 11.00 a 18.15 última admisión horas, cierre a las 19.00 horas.

TEMAS

