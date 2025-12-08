Sucesos
Un joven de 35 años fallece en Torremolinos tras ser detenido por robo en una tienda
El servicio de emergencias 112 recibió una llamada el domingo por la tarde solicitando asistencia para un joven que había entrado en parada tras ser retenido por un robo en Torremolinos.
Un joven de 35 años falleció el domingo por la tarde en Torremolinos cuando fue detenido tras intentar robar una tienda de telefonía en la calle Hoyo, según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112, que confirmaron que el joven falleció de una parada cardiorrespiratoria tras recibir asistencia.
La llamada de emergencia al servicio 112 se produjo sobre las 19.45 horas del domingo, cuando la Policía Nacional solicitó la asistencia de una ambulancia para atender al joven, que había entrado en parada. Al parecer había sido detenido por los agentes por un robo con violencia en un establecimiento de telefonía de Torremolinos, que algunos testigos sitúan en la calle Maestro Miret. El presunto autor fue retenido en el establecimiento por unos clientes del negocio hasta la llegada de la Policía, que se lo encontró en avanzado estado de agitación.
Detención y parada cardiorrespiratoria
Acudieron varios agentes de la Policía Nacional para reducir y detener al sospechoso, dado su estado. Tras entrar en parada cardiorrespiratoria se le empieza a practicar las maniobras de RCP y se requiere la asistencia de una ambulancia al Servicio de Emergencias 112. Sin embargo, fueron infructuosas las maniobras de los agentes y los servicios sanitarios.
Finalmente, ante el fallecimiento de esta persona, se activó el protocolo judicial.
- Así es la nueva tienda que Aldi ha abierto este miércoles en Torremolinos
- ¿Qué va a pasar con el hipódromo de Mijas en la Costa del Sol?
- Primer paso para que Torremolinos pueda ser también ciudad universitaria
- Dos detenidos por una supuesta agresión sexual con sumisión química en Manilva
- La Fiscalía cree que el alcalde de Estepona puede haber malversado al contratar 'a amiga
- Torremolinos ultima la recepción de las obras de El Pozuelo donde se podrán edificar más de 700 viviendas
- Detienen al encargado de un supermercado en Torremolinos por explotación laboral de migrantes
- Estas son las inversiones presupuestadas por la Junta para Torremolinos en 2026