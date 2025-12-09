Así será Vesta Mare en Manilva, el proyecto residencial de viviendas en el que ABU invertirá 80 millones

El grupo promotor ABU ha anunciado este martes la inversión de 80 millones de euros en su primer proyecto residencial en la localidad malagueña de Manilva y el décimo en la Costal del Sol. Se trata de Vesta Mare, un complejo donde la compañía tiene previsto el desarrollo de 145 viviendas en primera línea de playa. La parcela cuenta con 18.737 metros cuadrados de superficie y 17.247 metros cuadrados de edificabilidad.

El residencial Vesta Mare constará de tres edificios con viviendas de uno, dos, tres y cuatro dormitorios. La promoción contará también con aparcamiento, piscina comunitaria, zonas verdes y una amplia plaza en su zona central.

"El complejo se ha concebido para que el mayor número de viviendas tengan terrazas y ventanas a la playa. La disposición de sus edificios juega con el espacio en la parcela para brindar esa posibilidad a los propietarios, que podrán hacer su vida diaria en las amplias terrazas", señala el grupo promotor sevillano.

Así es Vesta Mare, el residencial que el Grupo Abu construirá en Manilva (Málaga), con una inversión de 80 millones de euros / L. O. / LMA

El Grupo ABU cuenta con más de 2.000 viviendas

El Grupo ABU, presidido por Jesús Vera como socio fundacional y máximo accionista, cuenta entre sus asociados con empresarios tanto del ámbito local y nacional, y está basado en un formato societario.

Esta promotora inmobiliaria cuenta actualmente con más de 2.000 viviendas repartidas por todo el territorio nacional, Sevilla, Málaga, Cádiz, Huelva, Madrid, Comunidad Valenciana y San Sebastián y genera más de 4.000 puestos de trabajo. La compañía alcanza a día de hoy un volumen de negocio de 1.400 millones de euros.

Así será Vesta Mare en Manilva, el residencial que ABU construirá con una inversión de 80 millones de euros. / L. O.

Desembarco en Málaga capital

ABU anunció este pasado verano su desembarco en el mercado inmobiliario de Málaga capital con el desarrollo del complejo residencial 'Las Esclavas', que constará de 18 viviendas. La compañía sevillana informó de este nuevo desarrollo tras la aprobación de la ordenación de la parcela por la junta de gobierno loca y de la aprobación inicial del estudio de detalle del proyecto. La empresa afirma que está llevando a cabo ya los "trámites administrativos, técnicos y legales necesarios" para desarrollar el terreno conforme al plan urbanístico.

La constructora señala que el estudio de detalle permite 22 unidades pero afirma que han optado por desarrollar 18 para obtener viviendas "de mayor calidad y amplitud", con zonas comunes.