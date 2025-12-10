Aluminio, plástico y posos: así es el proceso de reciclaje de las cápsulas de café gracias a Arecafé

Cada vez son más las viviendas o las oficinas que adquieren una de esas pequeñas máquinas que prepara un café a partir de una cápsula monodosis. Estas cafeteras se han hecho muy populares ya que evitan tener que hacer una cafetera entera, por pequeña que sea, cuando vive uno solo o en casa son pocos y cada uno desayuna a una hora distinta. Pero esta nueva forma de hacer café ha generado un nuevo tipo de residuo: las cápsulas que contienen el café. ¿Sabías que se pueden reciclar?

Efectivamente, fabricadas en aluminio o plástico, las cápsulas de café constituyen un nuevo tipo de residuos cada vez más numerosos. Muchos usuarios las tiran a la basura sin saber que se pueden reciclar. También hay quien las tira al contenedor amarillo como un envase más.

Por ello, Urbaser, la empresa que gestiona el Complejo Ambiental de la Costa del Sol Occidental, situado en Casares, y Arecafé, la Alianza de 24 empresas productoras de café para el Reciclaje de Cápsulas de Café, firmaron en marzo del pasado año un acuerdo para recuperar y reciclar las cápsulas que los ciudadanos tiran al contenedor gris o amarillo.

El Complejo Ambiental Costa del Sol recupera las cápsulas de café desde marzo de 2024. / L.O.

Cifras

Fruto de este acuerdo, la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental ha recuperado 3.900 kilos de cápsulas de café en el Complejo Ambiental de Casares, desde marzo de 2024.

El presidente de la Mancomunidad, Manuel Cardeña, afirma que "los resultados son inferiores a las estimaciones que se habían realizado", pero consideran este dato positivo "pues entendemos que los ciudadanos están reciclando las cápsulas en los puntos específicos de recogida que Arecafé tiene establecidos en supermercados y otras ubicaciones y que se trasladan directamente a empresas recicladoras".

Por periodos, en 2024 se recuperaron 1.020 kilos de cápsulas de café y en 2025 ya se han alcanzado los 2.880 kilos, lo que no es una cifra nada desdeñable.

De las cápsulas de café se pueden reciclar el aluminio, el plástico y los posos de café. / L.O.

Recogida

Lo ideal para reciclarlas correctamente es depositarlas en los puntos de recogida específicos que hay por todo el país distribuidos por los propios fabricantes.

En la provincia de Málaga hay numerosas tiendas, locales, puntos limpios y centros comerciales donde se pueden depositar estas cápsulas para su reciclaje, así como en todos los supermercados de la cadena Mercadona. Para saber cuál es el más cercano, se puede consultar la página web www.lascapsulassereciclan.com donde viene un listado de los más de 7.000 puntos de recogida repartidos por toda España y cuenta con un buscador por localidades.

Recuperación

Sin embargo, todavía hay mucha gente que los tira a la basura o al contenedor amarillo. Antes del acuerdo con Arecafé, estas cápsulas terminaban en el vertedero como material de relleno ya que no había gestores específicos para este tipo de residuo.

Pero a raíz del acuerdo, el Complejo Ambiental Costa del Sol colabora en la recogida de estas cápsulas para su reciclaje, una tarea muy difícil, debido a su pequeño tamaño.

El acuerdo con la empresa contempla que Arecafé gestiona las recogidas y tratamiento final de los residuos de cápsulas de café clasificadas y recuperadas en el Complejo para lograr su reciclado, sin coste alguno para la Mancomunidad.

Reciclaje

Arecafé no solo recoge las cápsulas sino que las lleva a dos plantas específicas de reciclaje donde les otorga una nueva vida.

En las plantas de reciclaje, las cápsulas se procesan de la siguiente manera: primero se trituran para separar los restos de café y luego se separan, según su material.

El aluminio se puede reciclar infinitamente por lo que se funde y se reutiliza para fabricar nuevos materiales para el sector de la automoción o de informática.

A su vez, el plástico se convierte en gránulos con los que se para fabricar productos como macetas o mobiliario urbano. Y los posos de se convierten en abono, aprovechando su riqueza en nutrientes para la agricultura.