El restaurante de la Escuela de Hostelería La Fonda de Benalmádena abre sus puertas

La Escuela de Hostelería La Fonda de Benalmádena reabre las puertas al público del aula-restaurante a través del cual los alumnos pueden hacer sus prácticas de los conocimientos teóricos adquiridos durante el curso.

Situada en la calle Santo Domingo de Guzmán, s/n, de Benalmádena Pueblo, el restaurante de la Escuela de Hostelería La Fonda de Benalmádena vuelve a ofrecer servicio de martes a jueves, hasta el próximo mes de mayo.

De esta manera, los alumnos del centro pueden desarrollar una xperiencia real de atención y servicio a los clientes a través de menús cerrados a 27 euros por persona (con entrantes, primero, segundo y postre, con panes hechos también allí), diseñados por los chefs de la escuela, dependiente del Servicio Andaluz de Empleo.

La Escuela de Hostelería La Fonda ofrece un menú cerrado de cocina mediterránea por 27 euros elaborado por los alumnos. / L.O.

Cocina tradicional

La cocina es tradicional y mediterránea en esencia pero con toques modernos y de vanguardia, con los mejores productos locales maridados con vinos de la zona.

El restaurante de la Escuela de Hostelería La Fonda abre de martes a jueves, de 13.30 a 15.30 horas, siendo el día 18 de diciembre el último antes de Navidad y reabriendo sus puertas el jueves 8 de enero.

Aunque no tiene aparcamiento propio, merece la pena acercarse a sus instalaciones, siendo necesario reservar mesa a través de la página web de la Junta de Andalucía. Ojo, es obligatorio pagar con tarjeta en el lugar, no se acepta cash.

Veintinco alumnos cursan en La Fonda de Benalmádena estudio de cocina y otros 25, de sala. / L.O.

Formación

La Escuela de Hostelería La Fonda ofrece dos itinerarios, de cocina y sala, de un año de duración, con un total de 25 alumnos cada uno, y cuenta "con altos niveles de cualificación y empleabilidad, rozando el cien por cien de inserción laboral", según ha explicado la delegada de Empleo, Carmen Sánchez, en una visita a las instalaciones.

Este año, como novedad, un total de diez alumnos cursan sus estudios en la escuela a través de la primera experiencia Erasmus+ del centro. "Estos estudiantes realizarán prácticas profesionales durante dos meses en empresas hosteleras de Limerick (Irlanda), para mejorar sus competencias técnicas y el dominio del idioma", ha explicado la delegada de Empleo.

Gastronomía y restauración

Los cursos de formación de La Fonda están adaptados a las nuevas tendencias en gastronomía y restauración, respondiendo a las necesidades reales de contratación del sector.

En este sentido, ha explicado que la Junta de Andalucía ha reforzado el modelo de formación con la colaboración del tejido productivo, favoreciendo así una programación ágil y ajustada a la demanda empresarial.

Hostelería

El sector de la hostelería tiene una gran relevancia en la provincia de Málaga donde cuenta con 8.361 empresas registradas y cerca de 99.000 afiliaciones a la Seguridad Social, ·"situándose entre las provincias líderes en empleo hostelero a nivel nacional".

De ahí la importancia de estas escuelas públicas de formación, que abren las puertas del mercado laboral a cientos de jóvenes cada año a través de la Escuela de Hostelería La Cónsula de Málaga, el CIOMijas y La Fonda en Benalmádena.