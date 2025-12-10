Comercio
Carrefour Express crece en Málaga: abre su quinto supermercado en Torremolinos
El nuevo super malagueño, liderado por emprendedores locales, consolida la red de la cadena en la Costa del Sol
Carrefour Express ha inaugurado este miércoles un nuevo establecimiento en Torremolinos, situado en la calle Palma de Mallorca, 17. Esta apertura forma parte de una jornada de expansión estratégica para la compañía, que abre simultáneamente tres nuevos supermercados en España (Torremolinos, Madrid y Logroño), y coincide con la celebración de los 50 años de presencia de Carrefour en Andalucía, comunidad donde la cadena inició su andadura nacional.
La nueva tienda opera bajo el formato Express y ofrece un horario amplio de lunes a domingo (incluidos festivos) de 09.00 a 00.00 horas. Cuenta además con servicio a domicilio para dar cobertura tanto a los vecinos del barrio como al turismo de la zona.
En Torremolinos, la cadena suma ya cinco establecimientos. Junto al recién inaugurado tiene otros cuatro en calle Casablanca, calle Carmen, calle Rafael Quintana Rosado y en la estación de servicio de la avenida Manuel Fraga Iribarne.
Presencia y Andalucía
"Celebrar 50 años en Andalucía abriendo tiendas como esta en Torremolinos es el mejor homenaje a nuestro compromiso con esta tierra. Esta apertura demuestra la fortaleza de nuestro modelo de proximidad. Queremos estar cerca de los clientes con una propuesta de compra ágil, precios competitivos y un surtido adaptado, apoyándonos en emprendedores locales que entienden perfectamente las necesidades de sus vecinos", ha explicado el director de Carrefour Express, Jesús Bermejo.
Con esta inauguración, Carrefour afirma que "refuerza su vínculo económico y social" con Málaga y Andalucía, "apostando por la creación de empleo y el apoyo a los productores regionales".
50 años de Carrefour en Málaga
La cadena de supermercados, Carrefour remonta su presencia en Málaga al año 1975, con la apertura de Carrefour Los Patios, el segundo hipermercado de la compañía en España y el primero en Andalucía. Este hito marcó el inicio de la revolución del formato de hipermercado en nuestro país, un concepto que transformó la experiencia de compra.
En la actualidad, Carrefour Andalucía cuenta con más de 11.000 empleados y una red de 435 establecimientos distribuidos entre sus diferentes formatos: hipermercados Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express y Supeco. Además, dispone de servicio online a través de Carrefour Pontales.
- Un joven de 35 años fallece en Torremolinos tras ser detenido por robo en una tienda
- Así es la nueva tienda que Aldi ha abierto este miércoles en Torremolinos
- ¿Qué va a pasar con el hipódromo de Mijas en la Costa del Sol?
- Primer paso para que Torremolinos pueda ser también ciudad universitaria
- Dos detenidos por una supuesta agresión sexual con sumisión química en Manilva
- La Fiscalía cree que el alcalde de Estepona puede haber malversado al contratar 'a amiga
- Torremolinos ultima la recepción de las obras de El Pozuelo donde se podrán edificar más de 700 viviendas
- Detienen al encargado de un supermercado en Torremolinos por explotación laboral de migrantes