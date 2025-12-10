Carrefour Express crece en Málaga: abre su quinto supermercado en Torremolinos

Carrefour Express ha inaugurado este miércoles un nuevo establecimiento en Torremolinos, situado en la calle Palma de Mallorca, 17. Esta apertura forma parte de una jornada de expansión estratégica para la compañía, que abre simultáneamente tres nuevos supermercados en España (Torremolinos, Madrid y Logroño), y coincide con la celebración de los 50 años de presencia de Carrefour en Andalucía, comunidad donde la cadena inició su andadura nacional.

La nueva tienda opera bajo el formato Express y ofrece un horario amplio de lunes a domingo (incluidos festivos) de 09.00 a 00.00 horas. Cuenta además con servicio a domicilio para dar cobertura tanto a los vecinos del barrio como al turismo de la zona.

En Torremolinos, la cadena suma ya cinco establecimientos. Junto al recién inaugurado tiene otros cuatro en calle Casablanca, calle Carmen, calle Rafael Quintana Rosado y en la estación de servicio de la avenida Manuel Fraga Iribarne.

Carrefour ha celebrado en noviembre su 50 aniversario en Málaga y Andalucía. / L. O.

Presencia y Andalucía

"Celebrar 50 años en Andalucía abriendo tiendas como esta en Torremolinos es el mejor homenaje a nuestro compromiso con esta tierra. Esta apertura demuestra la fortaleza de nuestro modelo de proximidad. Queremos estar cerca de los clientes con una propuesta de compra ágil, precios competitivos y un surtido adaptado, apoyándonos en emprendedores locales que entienden perfectamente las necesidades de sus vecinos", ha explicado el director de Carrefour Express, Jesús Bermejo.

Con esta inauguración, Carrefour afirma que "refuerza su vínculo económico y social" con Málaga y Andalucía, "apostando por la creación de empleo y el apoyo a los productores regionales".

50 años de Carrefour en Málaga

La cadena de supermercados, Carrefour remonta su presencia en Málaga al año 1975, con la apertura de Carrefour Los Patios, el segundo hipermercado de la compañía en España y el primero en Andalucía. Este hito marcó el inicio de la revolución del formato de hipermercado en nuestro país, un concepto que transformó la experiencia de compra.

En la actualidad, Carrefour Andalucía cuenta con más de 11.000 empleados y una red de 435 establecimientos distribuidos entre sus diferentes formatos: hipermercados Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express y Supeco. Además, dispone de servicio online a través de Carrefour Pontales.