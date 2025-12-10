Robo
Robo con violencia en Benalmádena: los ladrones maniatan a una madre y su hija para robarles joyas y dinero
Tras ser sorprendidas en su domicilio de Arroyo de la Miel, las víctimas fueron retenidas por asaltantes que buscaban objetos de valor, aunque no sufrieron lesiones graves
Nuevo robo con violencia en la provincia de Málaga: una mujer de 50 años y su hija de 18 años fueron retenidas en su casa de Benalmádena para poder apoderarse de joyas y dinero.
Los hechos ocurrieron el pasado 6 de diciembre por la noche, cuando unos intrusos accedieron a la vivienda, situada en la zona de Arroyo de la Miel. La mujer estaba en el domicilio junto a su hija cuando llamaron a la puerta, y ella abrió al pensar que se trataba de un repartidor de paquetería.
En ese momento, los encapuchados las retuvieron y maniataron contra su voluntad mientras registraban la casa en busca de objetos de valor. La madre, que se había desvanecido inicialmente, recuperó el conocimiento y salió al rellano de la escalera del edificio para pedir ayuda a los vecinos, y los asaltantes huyeron del lugar
Joyas y dinero en efectivo
Los asaltantes lograron sustraer diversas joyas y unos 1.000 euros en efectivo tras retener a ambas mujeres, por lo que la Policía investiga posibles delitos de robo con violencia y detención ilegal, sin que hasta la fecha se hayan practicado detenciones.
Las víctimas del asalto no presentan lesiones de gravedad, según ha precisado la Policía.
