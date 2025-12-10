Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bares MálagaFuncionariosAmanecerZBEUnicajaCalle LariosSoledadCiprésRobe IniestaTartas
instagramlinkedin

Robo

Robo con violencia en Benalmádena: los ladrones maniatan a una madre y su hija para robarles joyas y dinero

Tras ser sorprendidas en su domicilio de Arroyo de la Miel, las víctimas fueron retenidas por asaltantes que buscaban objetos de valor, aunque no sufrieron lesiones graves

Vehículo de la Policía Nacional en una imagen de archivo

Vehículo de la Policía Nacional en una imagen de archivo / L.O

Laura Rubio

Laura Rubio

Málaga

Nuevo robo con violencia en la provincia de Málaga: una mujer de 50 años y su hija de 18 años fueron retenidas en su casa de Benalmádena para poder apoderarse de joyas y dinero.

Los hechos ocurrieron el pasado 6 de diciembre por la noche, cuando unos intrusos accedieron a la vivienda, situada en la zona de Arroyo de la Miel. La mujer estaba en el domicilio junto a su hija cuando llamaron a la puerta, y ella abrió al pensar que se trataba de un repartidor de paquetería.

En ese momento, los encapuchados las retuvieron y maniataron contra su voluntad mientras registraban la casa en busca de objetos de valor. La madre, que se había desvanecido inicialmente, recuperó el conocimiento y salió al rellano de la escalera del edificio para pedir ayuda a los vecinos, y los asaltantes huyeron del lugar

Joyas y dinero en efectivo

Los asaltantes lograron sustraer diversas joyas y unos 1.000 euros en efectivo tras retener a ambas mujeres, por lo que la Policía investiga posibles delitos de robo con violencia y detención ilegal, sin que hasta la fecha se hayan practicado detenciones.

Noticias relacionadas y más

Las víctimas del asalto no presentan lesiones de gravedad, según ha precisado la Policía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un joven de 35 años fallece en Torremolinos tras ser detenido por robo en una tienda
  2. Así es la nueva tienda que Aldi ha abierto este miércoles en Torremolinos
  3. ¿Qué va a pasar con el hipódromo de Mijas en la Costa del Sol?
  4. Primer paso para que Torremolinos pueda ser también ciudad universitaria
  5. Dos detenidos por una supuesta agresión sexual con sumisión química en Manilva
  6. La Fiscalía cree que el alcalde de Estepona puede haber malversado al contratar 'a amiga
  7. Torremolinos ultima la recepción de las obras de El Pozuelo donde se podrán edificar más de 700 viviendas
  8. Detienen al encargado de un supermercado en Torremolinos por explotación laboral de migrantes

Robo con violencia en Benalmádena: los ladrones maniatan a una madre y su hija para robarles joyas y dinero

Robo con violencia en Benalmádena: los ladrones maniatan a una madre y su hija para robarles joyas y dinero

Detenidas cinco personas por el secuestro y asesinato de un hombre en Mijas para sustraer sus criptoactivos

Detenidas cinco personas por el secuestro y asesinato de un hombre en Mijas para sustraer sus criptoactivos

Así será Vesta Mare en Manilva, el proyecto residencial de viviendas en el que ABU invertirá 80 millones

Así será Vesta Mare en Manilva, el proyecto residencial de viviendas en el que ABU invertirá 80 millones

Un joven de 35 años fallece en Torremolinos tras ser detenido por robo en una tienda

Un joven de 35 años fallece en Torremolinos tras ser detenido por robo en una tienda

Cuatro fallecidos en las carreteras malagueñas en un puente trágico

Pirañas vegetarianas custodian el belén submarino de Sea Life en la Navidad

Luz Casal enciende la Navidad de Torremolinos: más de 1,3 millones de luces LED iluminan la localidad

Luz Casal enciende la Navidad de Torremolinos: más de 1,3 millones de luces LED iluminan la localidad

Ernie, Kasai o Goodall: Bioparc Fuengirola abre la votación para el nombre del gorila macho recién nacido

Ernie, Kasai o Goodall: Bioparc Fuengirola abre la votación para el nombre del gorila macho recién nacido
Tracking Pixel Contents