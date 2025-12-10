Robo con violencia en Benalmádena: los ladrones maniatan a una madre y su hija para robarles joyas y dinero

Nuevo robo con violencia en la provincia de Málaga: una mujer de 50 años y su hija de 18 años fueron retenidas en su casa de Benalmádena para poder apoderarse de joyas y dinero.

Los hechos ocurrieron el pasado 6 de diciembre por la noche, cuando unos intrusos accedieron a la vivienda, situada en la zona de Arroyo de la Miel. La mujer estaba en el domicilio junto a su hija cuando llamaron a la puerta, y ella abrió al pensar que se trataba de un repartidor de paquetería.

En ese momento, los encapuchados las retuvieron y maniataron contra su voluntad mientras registraban la casa en busca de objetos de valor. La madre, que se había desvanecido inicialmente, recuperó el conocimiento y salió al rellano de la escalera del edificio para pedir ayuda a los vecinos, y los asaltantes huyeron del lugar

Joyas y dinero en efectivo

Los asaltantes lograron sustraer diversas joyas y unos 1.000 euros en efectivo tras retener a ambas mujeres, por lo que la Policía investiga posibles delitos de robo con violencia y detención ilegal, sin que hasta la fecha se hayan practicado detenciones.

Las víctimas del asalto no presentan lesiones de gravedad, según ha precisado la Policía.