El SUP se querella contra Belarra por hablar de "asesinatos" tras la intervención de la Policía en Torremolinos con pistolas táser

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha anunciado este miércoles que ha registrado una querella contra la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, por hablar de "asesinatos" al comentar en la red social la intervención policial en Torremolinos con un fallecido y que relacionó "con violencia policial racista".

Según ha informado el SUP, la querella ha sido presentada ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, tras comentar Belarra en su cuenta de la red social X una noticia que daba cuenta de la muerte por un infarto de un individuo que fue reducido por agentes de la Policía.

"Violencia policial racista"

"Decir que 'mueres' de un infarto mientras la policía te detiene es lo mismo que decir que las mujeres 'mueren' a manos de su pareja mientras les dan una paliza. No son muertes, son asesinatos y esto violencia policial racista que hay que parar ya", publicó Belarra.

La dirigente de Podemos y exministra de Derechos Sociales se refirió en estos términos tras la intervención policial el domingo en Torremolinos en la que perdió la vida un hombre de 35 años tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en un establecimiento de telefonía al que había entrado supuestamente para cometer un robo con violencia.

Injurias graves

El SUP ha presentado la querella contra la diputada de Podemos por calumnias, injurias graves y delito de odio hacia los policías nacionales. Con anterioridad, ya hizo lo propio por otras declaraciones de Belarra tras los disturbios en Torre Pacheco (Murcia).

En este sentido, el sindicato ha deseado que su querella sirva para "poner freno a la reiteración de manifestaciones que atacan injustificadamente a los hombres y mujeres de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, poniendo en riesgo el principio de autoridad y generando un clima de hostilidad hacia los agentes".