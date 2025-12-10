Torremolinos recupera su fachada litoral: así ha sido la rehabilitación inteligente del Hadi Center

Torremolinos continúa su plan de regeneración urbana mediante la rehabilitación de edificios para mejorar en sostenibilidad y eficiencia energética. Así ha ocurrido con el emblemático edificio de apartamentos Hadi Center, cuya rehabilitación ha permitido a Torremolinos recuperar parte de su fachada litoral.

El Hadi Center es un edificio residencial y de apartamentos turísticos construido a principios de los años 80, en primera línea de playa, en el Paseo Marítimo de Torremolinos, en la zona de El Bajondillo, una de las principales zonas turísticas de la ciudad por excelencia.

Inaugurado en 1986, el inmueble cuenta con piscina y acceso para sillas de ruedas, ha sido objeto de importantes obras de rehabilitación de su fachada y las cubiertas, gracias a una subvención del Plan Ecoviviendas de la Junta de Andalucía, que le ha concedido una subvención de 676.800 euros para unas obras que han alcanzado un presupuesto global de 1.029.353 euros.

El Hadi Center de Torremolinos ha rehabilitado su fachadas y sus cubiertas gracia al Plan Ecoviviendas de la Junta de Andalucía. / L.O.

Rehabilitación

Las obras de rehabilitación parcial del edificio han permitido la renovación de los elementos decorativos de las fachadas con frente al jardín adaptando los materiales no sólo para la mejora estética, sino principalmente de su eficiencia energética, según ha explicado en una visita al complejo la delegada de Vivienda en Málaga, María Rosa Morales.

La actuación ha incluido la instalación de un sistema de agua caliente sanitaria (ACS) y una instalación fotovoltaica para autoconsumo en la cubierta que hacen que el edificio disponga de unas instalaciones térmicas adecuadas en términos de eficiencia energética y seguridad.

Instalaciones

La rehabilitación de la fachada ha reproducido su diseño actual pero el revestimiento se ha efectuado con nuevos materiales más modernos para mejorar su rendimiento y proporcionar una mayor durabilidad y eficiencia energética.

Además, se ha instalado un sistema de generación de agua caliente sanitaria mediante aerotermia. Esta instalación centralizada utiliza energía renovable y reduce costes, ya que extrae el calor del aire exterior y luego cede ese calor al agua almacenada en un depósito acumulador.

Por último se han instalado dispositivos para la generación de energía solar fotovoltaica conectada a la red eléctrica. Este sistema capta la energía de la radiación solar lo que disminuye las emisiones contaminantes al medio ambiente.

Subvenciones

La del Hadi Center es una de las cuatro comunidades de propietarios de Torremolinos cuya rehabilitación ha impulsado la unta de Andalucía mediante subvenciones por un importe total de 5.124.036 euros para mejorar la eficiencia energética y generar un ahorro a las comunidades de vecinos, según ha explicado la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Málaga, María Rosa Morales.

Las obras se han financiado a través del Plan Ecoviviendas del Gobierno andaluz, un mecanismo ideado para la gestión de los fondos europeos Next Generation en materia de vivienda en Andalucía, con el objetivo de reducir emisiones y generar ahorro económico a las familias.

"Estas obras de adecuación mejoran y engrandecen nuestra ciudad y nuestro paseo marítimo”, según ha manifestado la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid (PP), quien ha destacado la importancia de la participación de las administraciones públicas para la regeneración urbana de las ciudades.