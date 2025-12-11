Uno de los policías que redujeron al fallecido en Torremolinos denuncia acoso en las redes

Al menos uno de los policías que arrestaron al joven que murió poco después de ser reducido con pistolas táser en Torremolinos ha denunciado formalmente un supuesto acoso en las redes sociales, ya que ha detectado en Instagram un perfil que ha difundido un vídeo de la intervención en el que se le reconoce claramente en pleno servicio, imágenes que irían acompañadas de comentarios en los que se le acusa de «asesino» y que han acumulado miles de interacciones. Según ha podido saber La Opinión, la denuncia, a la que se podría haber sumado algún compañero más, ya está en manos del Grupo de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional y el denunciante ha trasladado a los investigadores que teme por su seguridad.

Preocupación por las acusaciones

La Confederación Española de Policía (CEP) también ha mostrado su preocupación por las acusaciones que están recibiendo a través de las redes sociales los agentes involucrados, especialmente el agente más visible en los vídeos. A través de un escrito, el sindicato pide a los responsables de la Comisaría Provincial que se posicionen ante las «presuntas injurias, calumnias y delito de odio contra funcionario policial» vertidas por los titulares de las cuentas que señalan al funcionario como el autor de un «asesinato», ya que consideran que se le atribuyen «comportamientos ilícitos totalmente falsos y atentatorios contra su honor, su reputación profesional y la imagen del Cuerpo Nacional de Policía».

El SUP ha registrado una querella contra Ione Belarra por sus comentarios en relación con el fallecido / ep

Ione Belarra

El sindicato considera que el señalamiento a los policías, que según la versión oficial se vieron obligados a reducir al fallecido en la tienda en la que supuestamente estaba cometiendo un robo, se ha amplificado tras la publicación difundida el martes por la diputada de Podemos Ione Belarra en su perfil de X en la que escribió: «Decir que ‘mueres’ de un infarto mientras la policía te detiene es lo mismo que decir que las mujeres ‘mueren’ a manos de su pareja mientras les dan una paliza. No son muertes, son asesinatos y esto violencia policial racista que hay que parar ya». La organización sindical considera que con esas declaraciones se equipara la intervención policial «con actos violentos dolosos y se sugiere la existencia de una actuación racista por parte de los agentes».

Añaden que la publicación de Belarra ha provocado un «hostigamiento masivo en redes sociales hacia el funcionario, donde numerosos perfiles están difundiendo acusaciones de asesino y otros calificativos gravemente difamatorios a pesar de que el fallecimiento de la persona reducida se debió -según los datos oficiales- a una parada cardiorrespiratoria, sin que exista indicio alguno que sustente las imputaciones vertidas», afirman. Fuentes policiales indicaron ayer que todavía no había informe preliminar de la autopsia practicada al cadáver del fallecido, que según las mismas fuentes mostraba un «avanzado estado de agitación» antes de ser reducido.

Pistola táser utilizada por la Policía. / l.o.

El sindicato aporta en su escrito otro perfil de Tik Tok que difunde un vídeo que incluye el siguiente texto: «6 policías matan a un chico de 32 años por pedir un cargador y dejan huérfano a un niño de 6 años, le han dado 5 veces con el táser pretendiendo que no se moviera cuando le estaban achicareando (sic) vivo necesitamos que se haga justicia el cuerpo no aparece por qué es festivo pero están tapando la verdad!!!».

Querella contra la diputada de Podemos

Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha registrado una querella contra Ione Belarra por sus comentarios en relación con el fallecido y que relacionó «con violencia policial racista».

Según ha informado el SUP y ha recogido Europa Press, la querella ha sido presentada ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por calumnias, injurias graves y delito de odio hacia los policías nacionales.