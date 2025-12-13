El fuerte oleaje arrastra un kiosco y pasarelas de madera en Benalmádena

El temporal y el fuerte oleaje registrado este sábado han provocado daños en el litoral de Benalmádena, donde el mar ha arrastrado un kiosco de enseres náuticos y varias pasarelas de madera en la playa situada junto al Sunset Beach Club. Según han informado desde el Ayuntamiento de Benalmádena, la zona afectada ha sido acotada por seguridad para evitar riesgos a vecinos y visitantes mientras se evalúan los desperfectos.

En este contexto, el Consistorio ha señalado que las primeras actuaciones sobre el terreno han sido realizadas por la Policía Local y los Bomberos, que han intervenido para asegurar el área y controlar la situación tras el arrastre de estructuras por el oleaje. El objetivo, subrayan fuentes municipales, es prevenir posibles accidentes en un tramo de costa que se ha visto especialmente castigado por el episodio de fenómenos costeros.

Las playas de Benalmádena, muy afectadas por el temporal de viento. / l.o.

Atentos a la evolución del temporal

Además, el Ayuntamiento ha indicado que el impacto del viento de levante se está dejando notar en el resto de las playas de Benalmádena, donde se está produciendo pérdida de arena. Por el momento, no se han registrado nuevas incidencias relevantes en otros puntos del municipio, aunque los servicios municipales permanecen atentos a la evolución del temporal, especialmente en las zonas más expuestas.

Desde el Ayuntamiento de Benalmádena se pide precaución durante las próximas horas. / l.o.

Desde el Consistorio han recordado que continúa activo el aviso amarillo por fenómenos costeros hasta las 12.00 horas del domingo, por lo que han pedido precaución a quienes se encuentren en la localidad. En especial, han recomendado extremar la prudencia en el entorno de la zona de costa, evitar acercarse a áreas acordonadas y seguir las indicaciones de los dispositivos de seguridad y emergencia mientras persistan el oleaje y las rachas asociadas al episodio de viento de levante.

Marbella

Por su parte, el Ayuntamiento de Marbella informa del cierre preventivo durante la jornada de este sábado 13 de diciembre, de los parques de Nagüeles, Vigil de Quiñones y La Constitución, en Marbella, y de Los Tres Jardines, en San Pedro Alcántara, ante las previsiones de lluvia y episodios de viento que afectan al municipio, así como por la activación de avisos meteorológicos.

Un operario del Ayuntamiento de Marbella cierra uno de los parques del municipio por el temporal. / l.o.

Así, en el caso del parque Vigil de Quiñones, esta medida afecta al espacio verde, si bien se mantienen abiertas las instalaciones deportivas, al no verse comprometida su operatividad en las condiciones actuales.

Según destaca el Consistorio, la medida se adopta con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía, evitando riesgos asociados a las rachas de viento y chubascos.

Una vez que se revisen por parte de los servicios municipales estos espacios en su totalidad y que se garantice que se cumplen con las condiciones de seguridad de los mismos se reabrirán inmediatamente al uso.