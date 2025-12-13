Patricia Navarro señala a Torremolinos como ejemplo del liderazgo femenino que el PP practica

La presidenta del Partido Popular de Málaga, Patricia Navarro, ha destacado a Torremolinos como "un gran ejemplo del liderazgo femenino que el PP practica dentro y fuera de la provincia", alegando que "una de esas grandes mujeres de la política andaluza se llama Margarita del Cid".

Así lo ha expuesto durante un desayuno con afiliados y simpatizantes junto a la presidenta local y alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, marco en el que ha reivindicado la acción de gobierno de la regidora para convertir al municipio costasoleño en un referente de la buena gestión del Partido Popular.

La presidenta provincial ha señalado la importancia de "anteponer a las personas por encima de todo": "Por delante de las siglas y hasta de las instituciones, están las personas", ha subrayado, incidiendo en que "algo está haciendo muy bien Margarita del Cid cuando incluso las mujeres del PSOE tienen en ella el apoyo que no encuentran en su partido".

En este sentido, ha valorado la unidad de la formación local, cuestionando si "un partido que no es capaz de poner de acuerdo ni a los suyos puede pedirle la confianza a los vecinos para velar por su futuro y bienestar", abundando en que, "con esta unidad, estáis ofreciendo el mejor servicio público que podéis prestar como organización política a vuestro municipio".

Así, ha explicado que "el milagro de Torremolinos está sustentado fundamentalmente en esa forma que tenemos de gobernar para todos; en esa escucha activa que practica este equipo de gobierno y el Partido Popular no sólo con los ciudadanos y la sociedad civil, sino también con los colectivos y con los agentes sociales y económicos".

Del mismo modo, la dirigente popular ha animado a "dar el mejor ejemplo" frente a la situación caótica que atraviesa tanto el Partido Socialista como el Gobierno de Sánchez, resaltando que "no todos los partidos ni todos los políticos somos iguales y en Torremolinos tenemos un gran ejemplo de ello".

Navarro ha recordado que se cumplen cuatro años de la llegada de Margarita del Cid a la Alcaldía de Torremolinos tras una moción de censura "que ha supuesto tanta transformación, tanto progreso y tanto bienestar para todos los vecinos". Sin embargo, ha señalado "la diferencia respecto a otra moción de censura que, hace casi ocho años, condenó a España a la ruina más absoluta, no sólo en términos económicos, sino también en términos sociales y humanos".

Por último, ha lamentado que España "se está quedando atrás en relación al avance que sí están experimentando otros países europeos; además de estar retrocediendo en calidad democrática, en derechos y libertades", punto en el que ha preguntado "qué más tiene que pasar en este país y dentro del partido que gobierna en España" para que sus dirigentes den un paso atrás, ha concluido.