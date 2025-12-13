Torremolinos celebra la primera edición de sus Premios Solidarios

Torremolinos celebró ayer la primera edición de los Premios Solidarios Ciudad de Torremolinos, dedicados a la inclusión. Estos galardones nacen para reconocer los valores de las personas, entidades y colectivos que destaquen por su humanidad, su capacidad de cuidar a los demás, defender derechos o detectar necesidades, siendo un ejemplo para el resto de la sociedad.

La celebración de esta primera edición coincide, además, con el primer aniversario del edificio de Desarrollo Comunitario Isabel Manoja, que en sólo un año se ha consolidado como un motor de cohesión social, un punto de encuentro y participación para la ciudadanía.

«Esta iniciativa nace con la idea de reconocer, de ensalzar, la labor del tejido asociativo, del conocido como tercer sector. Esa red tejida con la voluntad y la solidaridad de muchas personas que regalan su tiempo, su talento y sus capacidades a los demás para que nadie se quede atrás. Precisamente eso es lo que queremos reconocer con este premio, de la mano del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento, que conoce mejor que nadie la labor de asociaciones y voluntarios en muy diferentes facetas. Todas ellas indispensables en la prestación de servicios básicos de una sociedad que quiere y necesita cuidarse a sí misma», explicó la alcaldesa, Margarita del Cid.

El Premio Solidario Ciudad de Torremolinos en la categoría de Entidad recayó en el Grupo Social ONCE, poniendo en valor la labor de esta organización en su lucha por lograr la independencia, autonomía, seguridad, trabajo, dignidad, de los más de 400 afiliados que hay en el municipio. «Desde que llegó a Torremolinos en 1989 ha trabajado de forma incansable en tantos aspectos, todos ellos fundamentales», dijo Del Cid.

El premio en categoría Individual fue para Sara Sánchez, una joven escritora de Torremolinos, cuya sensibilidad y capacidad de superación, pese a las dificultades de salud a las que ha tenido que hacer frente, son un ejemplo para todas las personas que superan obstáculos en su vida. Sara cuenta ya con dos novelas ‘Amor prohibido’ y ‘Una vida a tu lado’, historias que no sólo hablan de sentimientos, sino también de su capacidad de sanar escribiendo. En su intervención, la alcaldesa tuvo palabras para la propia autora: «Querida Sara, eres un orgullo para todos nosotros. Y no se me ocurre mejor persona para recibir este galardón, para que en ediciones futuras pueda seguir creciendo con tu entusiasmo y tu fuerza».

Los asistentes al acto disfrutaron de la actuación musical a cargo de Ana Gómez, estudiante de Artes Escénicas que también es una gran deportista y ha sido subcampeona de Judo para personas ciegas.