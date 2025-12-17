Acosol inicia las obras de urgencia para reparar la red de agua potable entre Benalmádena y Torremolinos

Acosol, la empresa pública de aguas de la Costa del Sol Occidental, ha comenzado las catas de la primera fase de las obras de urgencia para la rehabilitación de la red de abastecimiento de agua potable entre Benalmádena y Torremolinos.

Los trabajos los acometerá concretamente la UTE formada por las empresas CHM Infraestructuras y Albaida Construcciones, que en octubre resultaron adjudicatarias del concurso público convocado al efecto, frente a otras tres competidoras, por un importe de 13.668.764,98 euros

Las obras, que tienen un plazo de ejecución de 8 meses, han comenzado en un primer tramo de Benalmádena y se iniciarán a finales de enero en Torremolinos.

La actuación, financiada por Acosol y la Junta de Andalucía, pretende acabar con las averías que se vienen produciendo en este tramo de la red de abastecimiento, a su paso por el municipio de Benalmádena. Este tramo de la red tiene una antigüedad de más de 40 años por lo que Acosol decidió inhabilitarlo este año para evitar nuevas averías, mediante la instalación de una tubería provisional hasta que finalice la instalación de una otra tubería por un nuevo trazado más al interior.

El tramo de la red que se va a sustituir en Benalmádena ha sufrido varias averías en los últimos años.. / L.O.

Tramos y cortes de tráfico

Las primeras catas para acometer las obras han comenzado este miércoles en Benalmádena y abarcan unos 500 metros pero se paralizarán durante los días de Navidad para continuar en enero.

Esta actuación obligará a cortar el tráfico en el vial sentido Torremolinos desde la rotonda del Flat Hotel, a la altura de Las Yucas, hasta su aproximación al Hotel Torrequebrada. No obstante, se habilitará el vial de servicio paralelo de Torrequebrada, para incorporarse al vial principal a la altura del edificio La Pinta.

Además, se eliminarán las líneas de estacionamiento del margen izquierdo del vial de servicio, manteniéndose la del margen derecho. Las paradas de autobuses de la zona se mantienen pero se trasladan al vial de servicio.

Acosol recomienda que durante los meses que durarán las obras se evite circular por la avenida Antonio Machado y la avenida del Sol, a no ser que sea estrictamente necesario. No obstante, se permitirá el acceso con vehículos habilitando vías alternativas.

Acosol ha iniciado la renovación de la red de la autovía del agua Benalmádena y Torremolinos. / L.O.

Nuevo trazado de 6 km

La obra consiste en la sustitución del tramo actual por otra tubería de fundición dúctil de 800 mm a través de un nuevo trazado de unos 6 km y tres conexiones con las redes municipales de Benalmádena y Torremolinos, dos de ellas de 400 mm y una de 200 mm.

Aprovechando estas obras, se va a instalar una red paralela de agua regenerada para reducir consumo de agua potable y utilizar agua regenerada para el riego y el baldeo tanto público como privado en cuanto Acosol obtenga todas las autorizaciones.

"Este primer tramo es el comienzo de una nueva red que sustituirá a la anterior con más de 40 años de antigüedad, que permitirá ganar en seguridad evitando las averías aparatosas que se vienen produciendo hasta ahora", según ha explicado el presidente de la Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental, Manuel Cardeña.

La actuación garantizará el suministro de agua potable en Benalmádena y Torremolinos, y permitirá transportar agua potable desde Málaga hasta la Costa del Sol Occidental. Además, aprovecharemos para instalar la red de agua regenerada para riego y reducir así el consumo de agua potable", según la consejera delegada de Acosol, Matilde Mancha.

Esta actuación se financiará, en parte, a través del plan de inversiones que ha puesto en marcha Acosol con un importe global de 349 millones de euros.