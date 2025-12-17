Infraestructuras
El tráfico pesado deteriora el camino de Coín: El Ayuntamiento de Mijas reasfalta el pavimento
El Ayuntamiento de Mijas ha invertido 150.000 euros en el reasfaltado de más de 600 metros de la carretera A-7053, una vía con mucho tráfico, especialmente de camiones
El tráfico constante de camiones pesados ha terminado deteriorando la carretera A-7053, más conocida como el Camino de Coín. Por eso, el Ayuntamiento de Mijas ha reasfaltado un tramo de esta vía, para mejorar el estado del firme e incrementar la seguridad.
Las obras se han centrado en un tramo de 600 metros situado entre la entrada a la urbanización La Cala Hills y el parque El Esparragal. Los trabajos han abarcado una superficie total de unos 3.600 metros cuadrados con una inversión de 150.000 euros.
La alcaldesa de Mijas, Ana Mata (PP), ha visitado hoy las obras, que concluyen tras tres días consecutivos de trabajo, y ha explicado que este tipo de actuaciones se llevan a cabo de manera regular en las calles y avenidas del municipio cuyos firmes sufren más por soportar más tráfico.
Horario nocturno
Los trabajos se han realizado en horario nocturno, para interferir lo menos posible con el tráfico rodado. Las actuaciones se vieron afectadas temporalmente en la noche del lunes al martes, cuando el temporal derivado de la borrasca Emilia azotó el municipio con lluvias copiosas y vientos muy fuertes.
El delegado de Servicios Operativos, Daniel Gómez (PP), ha explicado que primero se han efectuado labores de fresado en las zonas más deterioradas y posteriormente se ha extendido la capa de rodadura.
El objetivo final es mejorar la seguridad de esta vía que es muy transitada porque une Mijas con Alhaurín el Grande y Coín, y da acceso también a Fuengirola, de ahí también su importancia.
- El caso de Juan Antonio tras 15 años desaparecido en la Sierra de Mijas: “Se dejó de buscar a Juan Antonio tras una llamada falsa”
- Un joven de 35 años fallece en Torremolinos tras ser detenido por robo en una tienda
- El fuerte oleaje arrastra un kiosco y pasarelas de madera en Benalmádena
- Uno de los policías que redujeron al fallecido en Torremolinos denuncia acoso en las redes
- Así es la nueva tienda que Aldi ha abierto este miércoles en Torremolinos
- ¿Qué va a pasar con el hipódromo de Mijas en la Costa del Sol?
- Torremolinos recupera su fachada litoral: así ha sido la rehabilitación inteligente del Hadi Center
- Carrefour Express crece en Málaga: abre su quinto supermercado en Torremolinos