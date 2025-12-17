El tráfico pesado deteriora el camino de Coín: El Ayuntamiento de Mijas reasfalta el pavimento

El tráfico constante de camiones pesados ha terminado deteriorando la carretera A-7053, más conocida como el Camino de Coín. Por eso, el Ayuntamiento de Mijas ha reasfaltado un tramo de esta vía, para mejorar el estado del firme e incrementar la seguridad.

Las obras se han centrado en un tramo de 600 metros situado entre la entrada a la urbanización La Cala Hills y el parque El Esparragal. Los trabajos han abarcado una superficie total de unos 3.600 metros cuadrados con una inversión de 150.000 euros.

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata (PP), ha visitado hoy las obras, que concluyen tras tres días consecutivos de trabajo, y ha explicado que este tipo de actuaciones se llevan a cabo de manera regular en las calles y avenidas del municipio cuyos firmes sufren más por soportar más tráfico.

Mijas ha asfaltado 600 metros del Camino de Coín. / L.O.

Horario nocturno

Los trabajos se han realizado en horario nocturno, para interferir lo menos posible con el tráfico rodado. Las actuaciones se vieron afectadas temporalmente en la noche del lunes al martes, cuando el temporal derivado de la borrasca Emilia azotó el municipio con lluvias copiosas y vientos muy fuertes.

El delegado de Servicios Operativos, Daniel Gómez (PP), ha explicado que primero se han efectuado labores de fresado en las zonas más deterioradas y posteriormente se ha extendido la capa de rodadura.

El objetivo final es mejorar la seguridad de esta vía que es muy transitada porque une Mijas con Alhaurín el Grande y Coín, y da acceso también a Fuengirola, de ahí también su importancia.