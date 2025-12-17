Borrasca Emilia
El tornado que atravesó La Cala de Mijas la madrugada del martes dejó daños por valor de medio millón de euros
Solo en la iluminación de Navidad se estiman pérdidas por valor de 67.000 euros, aunque se prevé la reposición de las luces afectadas
El tornado que arrasó varios puntos de La Cala de Mijas la madrugada del pasado martes provocó daños valorados en torno al medio millón de euros, según los datos recabados hasta ahora por el Ayuntamiento del municipio.
Así lo ha anunciado el edil de Servicios Operativos, Daniel Gómez, quien ha explicado que los operarios municipales aún se afanan en que la zona que atravesó el tornado, con vientos de hasta 130 kilómetros por hora, recupere la normalidad.
La caída de parte del alumbrado navideño en el bulevar de La Cala de Mijas, que se hizo viral a través de las redes sociales, ha dejado daños valorados en 67.000 euros, según las estimaciones de la empresa concesionaria. No obstante, el Consistorio mijeño afirma que repondrá la iluminación dañada.
Otros daños
El Área de Servicios Operativos también ha baremado los daños sufridos tras el tornado y que han obligado a realizar más de un centenar de actuaciones.
Las zonas donde se ha actuado principalmente son el paseo marítimo de La Cala de Mijas, Riviera del Sol, Miraflores, Calahonda y Torrenueva, así como en otras zonas cercanas más al interior como son urbanizaciones de Los Claveles, El Limonar, zona del Parque Acuático, Doña Ermita, entre otras.
También se han visto afectados parcialmente algunos ejemplares de árboles, que no pudieron aguantar el empuje de las fuertes rachas de viento ocasionadas tras el paso de la borrasca Emilia, por lo que sumando todo se calcula que los perjuicios superan los 385.000 euros.
"A todo ello hay que sumar los daños en mobiliario urbano y playas, por lo que se estima que los perjuicios causados superan el medio millón de euros. Los servicios municipales siguen cuantificando los daños, por lo que aún estamos hablando de datos provisionales y la cuantía podría ser aún mayor", ha explicado Gómez.
