Torremolinos pondrá un radar en la avenida de la Libertad los viernes y sábados noche

No hay manera. El Ayuntamiento de Torremolinos ha anunciado que va a instalar un radar en la avenida de la Libertad para intentar reducir el elevado número de accidentes que se producen en la vía.

En un principio, el radar se va a instalar en el tramo entre el cruce de El Pozuelo y la rotonda que hay en la confluencia con la calle José María Amado, debido a la alta siniestralidad.

El Ayuntamiento anunciará a través de las redes sociales cuándo lo pondrá en marcha pero en un principio el radar estará activo sólo los viernes y los sábados por la noche, durante las campañas que marca la Dirección General de Tráfico (DGT).

El Ayuntamiento de Torremolinos quiere reducir la siniestralidad los fines de semana en la avenida de la Libertad. / L.O.

Accidentes

El objetivo es evitar que los vehículos alcancen gran velocidad en el tramo antes de llegar a la rotonda donde se producen numerosos accidentes desde hace años.

El exceso de velocidad unido al consumo de alcohol y de sustancias estupefacientes son las causas principales de los accidentes que se registran en este tramo, según un estudio de los siniestros que se producen en este punto. El análisis de los datos destaca que casi la totalidad de los percances que ocurren en esta vía se producen entre las dos y las cinco de la madrugada. De ahí la decisión de activar el radar sólo en horario nocturno.

Velocidad

La velocidad máxima permitida en esta vía es de 40 kilómetros por hora, si bien en el tramo más cercano a la rotonda se reduce a 30 kilómetros por hora.

El informe de la Policía Local refleja que los conductores al observar la recta tienden a acelerar y a superar con creces la velocidad máxima permitida, produciendo un efecto túnel en su visión, lo que les impide percatarse de la señalización existente. A continuación, se encuentran un primer badén y, al tratar de corregir el vehículo, se encuentran con otro badén que los desestabiliza perdiendo el control y chocando contra la rotonda que en ocasiones ha llegado a hacer efecto de catapulta.

Otras medidas

La colocación del radar se une a otras medidas previas como el reasfaltado y pintado de la vía, la eliminación del primer badén para reinstalarlo unos metros antes de la confluencia con la calle Sebastián Souvirón, donde se han colocado resaltos de caucho para proteger la entrada y salida de vehículos de esa calle. Además, se ha instalado un semáforo que se ilumina en rojo cuando se supera la velocidad permitida.

El Ayuntamiento de Torremolinos responde así a la solicitud de los vecinos que han mostrado su preocupación ya que en muchos de los siniestros el vehículo ha terminado atravesando la acera y cayendo en el interior de una zona ajardinada o incluso en el parking de uno de los bloques de viviendas aledaños.