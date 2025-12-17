Seguridad
Torremolinos pondrá un radar en la avenida de la Libertad los viernes y sábados noche
El Consistorio afirma que la vía tiene una alta siniestralidad a pesar de la colocación de badenes, el reasfaltado y la instalación de un semáforo que se ilumina en rojo al sobrepasar la velocidad permitida
No hay manera. El Ayuntamiento de Torremolinos ha anunciado que va a instalar un radar en la avenida de la Libertad para intentar reducir el elevado número de accidentes que se producen en la vía.
En un principio, el radar se va a instalar en el tramo entre el cruce de El Pozuelo y la rotonda que hay en la confluencia con la calle José María Amado, debido a la alta siniestralidad.
El Ayuntamiento anunciará a través de las redes sociales cuándo lo pondrá en marcha pero en un principio el radar estará activo sólo los viernes y los sábados por la noche, durante las campañas que marca la Dirección General de Tráfico (DGT).
Accidentes
El objetivo es evitar que los vehículos alcancen gran velocidad en el tramo antes de llegar a la rotonda donde se producen numerosos accidentes desde hace años.
El exceso de velocidad unido al consumo de alcohol y de sustancias estupefacientes son las causas principales de los accidentes que se registran en este tramo, según un estudio de los siniestros que se producen en este punto. El análisis de los datos destaca que casi la totalidad de los percances que ocurren en esta vía se producen entre las dos y las cinco de la madrugada. De ahí la decisión de activar el radar sólo en horario nocturno.
Velocidad
La velocidad máxima permitida en esta vía es de 40 kilómetros por hora, si bien en el tramo más cercano a la rotonda se reduce a 30 kilómetros por hora.
El informe de la Policía Local refleja que los conductores al observar la recta tienden a acelerar y a superar con creces la velocidad máxima permitida, produciendo un efecto túnel en su visión, lo que les impide percatarse de la señalización existente. A continuación, se encuentran un primer badén y, al tratar de corregir el vehículo, se encuentran con otro badén que los desestabiliza perdiendo el control y chocando contra la rotonda que en ocasiones ha llegado a hacer efecto de catapulta.
Otras medidas
La colocación del radar se une a otras medidas previas como el reasfaltado y pintado de la vía, la eliminación del primer badén para reinstalarlo unos metros antes de la confluencia con la calle Sebastián Souvirón, donde se han colocado resaltos de caucho para proteger la entrada y salida de vehículos de esa calle. Además, se ha instalado un semáforo que se ilumina en rojo cuando se supera la velocidad permitida.
El Ayuntamiento de Torremolinos responde así a la solicitud de los vecinos que han mostrado su preocupación ya que en muchos de los siniestros el vehículo ha terminado atravesando la acera y cayendo en el interior de una zona ajardinada o incluso en el parking de uno de los bloques de viviendas aledaños.
- El caso de Juan Antonio tras 15 años desaparecido en la Sierra de Mijas: “Se dejó de buscar a Juan Antonio tras una llamada falsa”
- Un joven de 35 años fallece en Torremolinos tras ser detenido por robo en una tienda
- El fuerte oleaje arrastra un kiosco y pasarelas de madera en Benalmádena
- Uno de los policías que redujeron al fallecido en Torremolinos denuncia acoso en las redes
- Así es la nueva tienda que Aldi ha abierto este miércoles en Torremolinos
- ¿Qué va a pasar con el hipódromo de Mijas en la Costa del Sol?
- Torremolinos recupera su fachada litoral: así ha sido la rehabilitación inteligente del Hadi Center
- Carrefour Express crece en Málaga: abre su quinto supermercado en Torremolinos