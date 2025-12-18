El PSOE de Torremolinos pide que Antonio Navarro, su edil acusado de presunto acoso sexual, pase a ser no adscrito

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Torremolinos ha solicitado que pase a ser concejal no adscrito Antonio Navarro, edil que fue denunciado por presunto acoso sexual por una militante del PSOE, lo que dio lugar a que el fiscal abriera diligencias preprocesales.

La ejecutiva federal del PSOE lo suspendió cautelarmente de militancia el pasado 5 de diciembre tras la apertura de esas diligencias y la dirección le pidió que pusiera sus cargos institucionales de edil y diputado provincial a disposición del partido, por lo que la solicitud de pasar a ser no adscrito, conocida por EFE este jueves, no secunda lo planteado por la dirección socialista de renuncia al acta de concejal.

No obstante, la secretaria general del consistorio de Torremolinos ha respondido a la petición de pase a no adscrito requiriendo un acta certificada del acuerdo de expulsión adoptado por el órgano competente, al no considerar suficiente una mera comunicación, han asegurado a EFE fuentes municipales.

Lo que se acordó sobre Navarro fue una suspensión de militancia, no una expulsión.

Expediente disciplinario

El escrito del Grupo Socialista lo firma su portavoz, Jorge Padilla, y pide que Navarro pase a ser no adscrito en el menor tiempo posible y se adopten los trámites para llevarlo a efecto, tras explicar que la federal del PSOE adoptó una resolución de incoar expediente disciplinario y la suspensión cautelar de militancia de Antonio Navarro.

Y Padilla comunica que, conforme a ello, Navarro deja de ser representante del Grupo Municipal Socialista.

La secretaria municipal le reclama los estatutos del PSOE donde figure la infracción cometida y el procedimiento y órgano competente para tramitar y resolver al respecto y, al entender que la solicitud no reúne los requisitos necesarios para tramitarla, le advierte de que si en diez días no acompaña los documentos preceptivos, tendrá por desistida la petición.

La dirección federal del PSOE acordó el pasado 10 de diciembre suspender las funciones de la ejecutiva municipal de esta formación en Torremolinos tras abrirse por el fiscal las referidas diligencias.