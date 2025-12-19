Sucesos
Investigan un tiroteo en Fuengirola con impactos de bala en el cristal de un local
El Servicio de Emergencias 112 recibió el aviso sobre las 4:45 horas de la madrugada, tras escuchar detonaciones en la avenida Condes de San Isidro
EP
La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer un incidente con uso de armas de fuego que ha tenido lugar en la madrugada de este viernes en la ciudad malagueña de Fuengirola, sin que consten daños personales, pero sí materiales en un local.
Así lo han dado a conocer fuentes del cuerpo, que señalan que los agentes han localizado impactos en un cristal en un local, si bien por el momento no hay personas heridas, y por el momento tampoco hay detenidos por el suceso.
Por su parte, el Servicio de Emergencias 112 recibió la llamada de un vecino en torno a las 4.45 horas que señalaba que había escuchado detonaciones en la zona de la avenida Condes de San Isidro. El 112 dio aviso de la alerta a la Policía Nacional, cuerpo que ha confirmado los daños provocados al cristal del local y la investigación ahora abierta.
