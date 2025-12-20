Del Cid hace balance de sus cuatro años en Torremolinos: grandes proyectos, vivienda y política social

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cild; ha realizado un balance de sus cuatro años en la alcaldía durante un acto celebrado este sábado en el Centro de Desarrollo Comunitario Isabel Manoja. La intervención ha coincidido con este 20 de diciembre, fecha en la que se cumplen cuatro años desde su llegada a la Alcaldía del municipio.

“El motivo de este acto no es otro que el de dar cuenta de la gestión realizada por este equipo de gobierno en los últimos cuatro años, desde que accedí a la alcaldía con el compromiso de alejar el conformismo de la gestión municipal y trabajar con ambición y con la aspiración de hacer una ciudad mejor”, ha señalado Del Cid.

Más de cuarenta proyectos de obra pública

En los últimos años el Ayuntamiento de Torremolinos ha impulsado más de cuarenta proyectos de obra pública por todo el municipio. “Los plazos en la obra pública son largos, efectivamente; pero sobre todo requieren de un elemento que hemos incorporado a nuestra gestión y que antes brillaba por su ausencia, que es la planificación. No se pueden hacer proyectos de obra a golpe de subvención o llevados por los plazos”.

“Hemos puesto en marcha los mecanismos necesarios para ir creando un banco de proyectos, de tal forma que cuando surge una subvención o una posibilidad de financiación, acudamos directamente a ese banco de proyectos, que además, está hecho de acuerdo a la estrategia de ciudad y no es una decisión espontánea o fruto de la improvisación”, ha explicado Del Cid, que ha enumerado algunos de los proyectos más significativos, como el avance la transformación del hotel Los Álamos en Oceanika, el coliving para nómadas digitales que ya revitaliza el entorno, la Plaza de La Nogalera, la Casa de María Barrabino, la plaza Vicente Aleixandre o el Centro de Desarrollo Comunitario Isabel Manoja..

La regidora ha indicado que en el avance de la ciudad es fundamental la colaboración público-privada y ha mencionado ejemplos como las inversiones en la reforma de la planta hotelera, que superan los sesenta millones de euros en el último año y medio o el apoyo de la Junta de Andalucía para proyectos emblemáticos como el del edificio Los Naranjos, el Hadi Center o el Pasaje Begoña.

Nuevo planeamiento e impulso a la vivienda protegida

La alcaldesa, Margarita del Cid, también ha hecho referencia a la confección de un nuevo planeamiento. “En julio de este año ya publicábamos el avance del PGOM y ahora estos días aprobamos el del POU, con la idea de conseguir una aprobación inicial en verano de 2026 y la definitiva en el otoño de 2027”, ha detallado.

“Esa celeridad para aclarar las cosas en materia urbanística, clave para el presente y futuro de esta ciudad, también contempla el desarrollo de viviendas, entre ellas de VPO. Y el ejemplo lo tenemos en la reciente adjudicación a Grupo Ferrocarril de 149 VPO que van a ser construidas en los próximos años, más otras 35 VPO cuya licencia ya está solicitada y que se sumarán a estas 149”, ha apuntado.

La alcaldesa también ha recordado la bajada de impuestos que ha impulsado el equipo de gobierno a pesar de las limitaciones financieras del Ayuntamiento con el objetivo de “ser capaces de ajustar los servicios a lo que necesita la ciudad y luego ser equilibrados a la hora de trasladarlo a los ciudadanos y a las principales actividades económicas de la ciudad”.

“Así, una de las primeras medidas adoptadas, la reducción de la tasa de basura en un 20 por ciento ha supuesto el ahorro anual de 2,8 millones de euros para los vecinos de Torremolinos”, ha apuntado la alcaldesa, que ha recordado otras bajadas de impuestos como las bonificaciones en la basura, con un ahorro anual estimado de cerca de 700.000 euros la eliminación de la tasa de empadronamiento, la bonificación de hasta el 75% del IVTM para vehículos eléctricos e híbridos, bonificaciones de hasta el 95% en plusvalía mortis causa, bonificación del ICIO para promociones de VPO.

Del Cid también ha anunciado que “estamos trabajando en una nueva ordenanza reguladora del servicio de recogida de residuos precisamente para seguir ajustando el coste y explotando posibilidades en materia de economía circular, con el objetivo de volver a bajar la basura próximamente”.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, durante el encuentro en el que ha repasado sus cuatro años en el Ayuntamiento / L. O.

Políticas sociales

En el repaso a su acción de gobierno, la alcaldesa ha destacado también el impulso en los últimos años a las políticas sociales, incrementando cada año en los presupuestos la cuantía destinada a esta área.

Ha recordado que “han sido años con situaciones complicadas, la más sonada de ellas la amenaza de desahucio de una serie de vecinos tras una serie de subastas por parte de la Sareb. Ahí hemos demostrado que ese escudo social funciona y el Ayuntamiento ha velado en todo momento por el interés de los vecinos afectados”.

La alcaldesa también ha hecho referencia al programa Eracis Plus Torremolinos Norte, “que nos permite estar diagnosticando permanente las necesidades de aquellas partes más sensibles o vulnerables de nuestro tejido ciudadano o el Programa Torremolinos Integra, para personas sin hogar, el servicio de asesoramiento a personas extranjeras, programas para combatir la soledad de los mayores o la ampliación del transporte social adaptado”.

Igualmente, ha resaltado el impulso a la relación con entidades sociales, convirtiendo a la ciudad en referente nacional en materia de autismo e inclusión, la sede propia para la Asociación Española Contra el Cáncer, la cesión de terrenos para que Aspromanis pueda construir su sede o una sede para Emaús, para mejorar el importante servicio que presta.

Promoción turística

Por otra parte, la alcaldesa, Margarita del Cid, también ha hecho referencia a la estrategia de promoción turística de la ciudad. “El Origen del Paraíso es una marca de ciudad, un lema transversal, que trasciende incluso al turismo y que se convierte en un elemento de identificación de lo que supone este maravilloso rincón del mundo. No es mirar con nostalgia, es mirar sintiéndonos orgullosos”. La regidora ha resaltado la presencia del municipio en las principales ferias como FITUR, ITB y WTM; pero también en aquellas menos conocidas pero muy estratégicas para el crecimiento de la localidad.

Del Cid ha indicado que las cifras de viajeros y pernoctaciones “avalan la gestión realizada” y ha destacado “el empuje del sector hotelero y hostelero”, al tiempo que ha resaltado “la integración de la ciudad con su entorno natural con proyectos como la mejora de la ermita de San Miguel o la Cañada del Lobo, rutas de orientación o el proyecto de la base náutica para potenciar el turismo azul”.

La regidora ha querido destacar uno de los ejes de la promoción de la ciudad como es la del turismo deportivo, “un segmento estratégico que ha experimentado un crecimiento económico desde 2022 del 239 por ciento hasta alcanzar los 4,1 millones de euros en este 2025”. En este sentido, ha recordado la apuesta por ampliar los espacios deportivos para la ciudadanía con proyectos destacados como la remodelación de las pistas deportivas, el pabellón deportivo Javier Imbroda, el nuevo techo de la pista de patinaje, la rehabilitación integral del San Francisco de Asís o el nuevo Skate Plaza en la rotonda del turista.

La cultura también ha sido otro de los segmentos que se han potenciado en la ciudad en los últimos cuatro años con productos y formatos rompedores, con proyectos relevantes y reconocibles como ‘Torremolinos Cinema’, ‘Torremolinos y Gigantes’ o ‘Secador qué calor’ con el apoyo de La Térmica.

Diversidad e igualdad

“Una de las señas de identidad de Torremolinos es que es una ciudad orgullosa de su diversidad sexual, cultural y religiosa, y eso implica no sólo celebrarlo, que lo hacemos con uno de los Pride que más ha crecido en los últimos años, sino también defenderlo”, ha subrayado Del Cid.

“En estos años hemos constituido dos órganos entre administraciones y sectores implicados que dan fe de nuestro compromiso con la igualdad y con la diversidad: la mesa de delitos de violencia de género y la mesa de delitos de odios, cuya primera edición celebramos ayer mismo. Son mesas en las que compartimos experiencias, avances y medidas para asuntos tan sensibles que nos ocupan y que nos preocupan, y en los que yo siempre he defendido que Torremolinos, por su vínculo con la libertad, tiene que estar al frente”, ha explicado la alcaldesa, que ha recordado otra medida adoptada “como es la incorporación de nuestra Policía Local al Sistema Viogen, un paso clave en la protección de las víctimas de violencia de género”.

Inversiones en educación

En su repaso a su acción de gobierno, Margarita del Cid, también ha querido hacer referencia a una de las áreas más importantes en una sociedad como es la educación. “En estos cuatro años se han hecho inversiones en todos los centros educativos de la ciudad, con reformas muy necesarias” ha explicado la alcaldesa, que también ha hecho referencia “a la mejora de las ayudas educativas, que en este periodo se acercan al millón de euros y se ha conseguido, de la mano de la Junta de Andalucía, impulsar el ‘Programa Corresponsables’, que ha permitido contar con personal específico de apoyo que los centros educativos valoran mucho”.

Más seguridad

La regidora también ha hecho balance de su gestión en materia de seguridad con avances como la ampliación de la plantilla de la Policía Local, con doce efectivos más, y previsión de otros doce antes de que acabe el mandato. Ha anunciado que se está trabajando para que la ciudad cuente con una nueva jefatura de la Policía Local: “Torremolinos merece un mejor espacio para nuestros policías y espero poder anunciar algo al respecto muy pronto”.

También se ha referido a la creación del Centro Municipal de Emergencias, en el Palacio de Congresos; a la instalación de un sistema de videovigilancia por las principales calles del municipio; la renovación de la flota municipal, tras más de diez años sin ningún tipo de actualización; o la integración del Cuerpo de Bomberos en el Consorcio Provincial de Bomberos.

Mantenimiento de Torremolinos

En lo que respecta al mantenimiento, la alcaldesa ha ofrecido un dato que refleja el volumen de trabajo que engloba los Servicios Públicos de Torremolinos: “Más de 13.000 actuaciones en estos cuatro años, entre limpieza viaria, parques y jardines, servicios operativos y servicios eléctricos. Y una gran novedad: la absorción de Samset para nutrir de más personal a los Servicios Públicos, racionalizar mucho mejor el trabajo de mantenimiento y eliminar estructuras paralelas que suponían un coste de cerca de 400.000 euros al año para los torremolinenses”.

En cuanto a la limpieza, “en estos años se ha aprobado una memoria que determina que la mejor opción para mejorar la prestación del servicio en la externalización, y estamos en ese proceso con la intención de licitar en los próximos meses. El objetivo es claro: ajustar el coste del servicio a lo que realmente vale, sin que los vecinos tengan que pagar un euro de más y que el resultado esté al nivel de lo que esta ciudad se merece”, ha subrayado Del Cid, que ha hecho referencia al trabajo exhaustivo que desde Medio Ambiente se está haciendo “para que la ciudad tenga por primera vez un punto limpio perfectamente homologado y controlado”.

Próximos proyectos para Torremolinos

La alcaldesa, Margarita del Cid, ha hecho referencia a próximos proyectos en los que se está trabajando para seguir transformando la ciudad, entre los que la regidora ha resaltado los suelos del Virgen de la Esperanza para el desarrollo de una gran manzana social en el centro del Calvario, la conversión de Torremolinos en una ciudad universitaria, con la creación de un campus de la UMA en pleno centro y que impulsará la regeneración urbana de esta zona o la solicitud de adquisición del Palacio de Congresos para impulsar este centro de congresos de referencia mediante la colaboración público-privada.

Además, Del Cid, ha hecho referencia a otros proyectos ya en marcha como o inminentes como la calle Niña de Oro, calle Europa, Skate Plaza o la caseta de la tercera edad, además de avances en el marco del Plan de Actuación Integrado (PAI) en la Avenida de los Manantiales, acceso a la Colina, mejora de accesibilidad en las playas, aldea de las capacidades o renaturalización del talud del Bajondillo y del parque Rocío Jurado.

“Creo que Torremolinos ha asentado las bases en estos cuatro años para poder empezar a pensar a lo grande. Para mecanizar lo ordinario y centrar el trabajo y el talento de su plantilla y de sus profesionales en lo extraordinario”, ha concluido la alcaldesa.