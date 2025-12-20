Fuengirola construirá el Palacio de Justicia en un edificio anexo al estadio de Santa Fe

Fuengirola contará por fin con un Palacio de Justicia que unificará las cuatro sedes judiciales que tiene actualmente repartidas en diferentes edificios. Y lo construirá en un edificio anexo al nuevo estadio Santa Fe de Los Boliches proyectado por el Ayuntamiento, que cederá a la Junta durante 30 años a cambio de un canon anual que le permitirá recuperar la inversión.

Así lo han explicado el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula (PP), que han firmado este viernes un convenio de colaboración público-pública para zanjar esta deuda histórica.

La nueva sede permitirá ampliar casi un 60% la superficie actual dedicada a infraestructuras judiciales, con 7.272 m2 frente a los 4.300 m2 que suman los cuatro edificios en los que se reparten los órganos judiciales (tres de ellos en régimen de alquiler con un coste anual para la Junta de 285.135 euros).

Esto permitirá cubrir no solo las necesidades actuales sino también incorporar nuevos servicios que ahora no se pueden prestar y contar con espacio para futuros órganos que se puedan crear en un partido judicial que atiende a más de 172.700 habitantes de Fuengirola y Mijas, con una población que sigue creciendo, lo que conlleva también mayor actividad.

El Palacio de Justicia se ubicará en un edificio anexo al nuevo estadio de Los Boliches, que estará adaptado desde el primer momento a la reforma estatal de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que en Fuengirola entró en vigor el 1 de octubre con dificultades por la falta de espacio ya que en el nuevo modelo de tribunal de instancia, los más de cien funcionarios ya no trabajan para un juzgado concreto sino en secciones y servicios comunes.

Nieto ha defendido el Plan de Infraestructuras Judiciales de la Junta de Andalucía que incluye obras en otras sedes judiciales de la provincia como Marbella, Estepona, Torremolinos o Torrox, para poner fin tras años de abandono a la «carencia histórica en la Costa del Sol, una de las zonas con mayor presión judicial de Andalucía».

Solo para la provincia de Málaga el Plan prevé inversiones por más de 125 millones de euros mediante distintas vías de financiación, entre ellas la colaboración público-pública con ayuntamientos como el de Fuengirola y la Diputación -que ejecutará la sede de Torremolinos-. Una fórmula novedosa en la que «nadie pierde» ya que el Ayuntamiento adelanta el dinero para construir el edificio, que recuperará con el canon anual que la Consejería pagará por su uso durante 30 años. Además, el edificio será de propiedad municipal y pasado ese tiempo, el Ayuntamiento podrá disponer de él.

El convenio concreta el canon que la Consejería pagará por el edificio una vez construido y en funcionamiento: 617.040 euros anuales. En total el Ayuntamiento recibirá 18.511.200 euros, casi 1,5 euros por cada euro que invierta.

El Ayuntamiento de Fuengirola sacará a concurso en los próximos días la redacción del proyecto y la ejecución de la obra de remodelación del estadio de Los Boliches, que incluirá un edificio anexo para el Palacio de Justicia y contará con un aparcamiento subterráneo de mil plazas.

La Consejería ha facilitado el programa funcional con las características que debe tener el edificio para albergar la presidencia del Tribunal de Instancia, las secciones de Civil, Instrucción, Violencia sobre la Mujer, el Registro Civil, la Oficina Fiscal, la Clínica Médico Forense, las salas de vistas, zona de detenidos, espacio para los colegios profesionales, salas de espera diferenciadas y salas Gesell para la práctica de pruebas preconstituidas.