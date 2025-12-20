Mijas saca a concurso tres aparcamientos con más de 1.000 plazas

El Ayuntamiento de Mijas ha impulsado el plan municipal de aparcamientos con la licitación de tres proyectos que suman más de 1.000 plazas. Se trata del parking de La Vega, Las Cañadas y del bulevar de La Cala, que han salido a concurso por 376.654 euros, según ha explicado el concejal delegado de Infraestructuras, Juanjo Torres.

El parking subterráneo en La Vega, en Las Lagunas, tendrá unas 480 plazas y se construirá en una sola planta de 14.000 metros cuadrados. El de Las Cañadas contará con unas 280 plazas repartidas en cuatro plantas. Y el aparcamiento del bulevar de La Cala rozará las 600 plazas repartidas en dos plantas, con una superficie de 9.000 metros cuadrados.

Torres ha añadido que el proyecto de ampliación del parking de Mijas Pueblo ya está redactado y las obras que permitirán habilitar 600 plazas mas se licitarán a lo largo de 2026.