Pillan "in fraganti" a los asaltantes de una guardería de droga en Benalmádena: intentaban un vuelco de dos toneladas de hachís

La vigilancia a un grupo criminal especializado en vuelcos de droga -robo a otros grupos narcos de los estupefacientes almacenados- derivó en una operación de la Policía Nacional que pilló a cuatro asaltantes 'in fraganti', mientras intentaban robar dos toneladas de hachís en Benalmádena. También detuvieron al vigilante de la droga, que los asaltantes había maniatado y golpeado.

Grupo especializado en “vuelcos”

La operación se inició cuando los agentes, que realizaban una investigación sobre este grupo criminal especializado en sustraer sustancia estupefaciente a otros narcotraficantes, se percataron de que estaban planificando un asalto a una vivienda en la que se ocultaban casi dos toneladas de hachís.

Los asaltantes llegaron a la “guardería” de droga a bordo de una furgoneta y, mientras uno de ellos se quedaba al volante de la misma, los tres restantes cubrían sus rostros con pasamontañas y accedían al interior. Una vez dentro de la vivienda, los miembros de la organización golpearon violentamente al vigilante del hachís y la maniataron con bridas, mientras lo amenazaban con armas de fuego.

Tras obtener las llaves de la vivienda y el mando del garaje accedieron al parking con la furgoneta y, con la víctima maniatada, los asaltantes comenzaron a cargar en el vehículo los fardos de hachís que la organización guardaba en la vivienda.

Sintiéndose cercados por los agentes de la Policía Nacional, los asaltantes se lanzaron por la terraza de la vivienda hacia la propiedad vecina para huir a la carrera

Dispositivo policial urgente

Ante la inmediatez de la acción criminal, y el riesgo para la vida de la víctima, se estableció un dispositivo policial urgente para acceder a la vivienda en dos grupos. Uno de los equipos accedió por la puerta principal y se encontró al hombre maniatado y con claros signos de haber sido golpeado, por lo que se le dio asistencia y se le liberó de las bridas que sujetaban sus manos. De forma simultánea observaron que los asaltantes, sintiéndose cercados por los agentes, se lanzaron por la terraza de la vivienda hacia la propiedad vecina para huir a la carrera hacia una de las puertas peatonales de la urbanización.

Tras una persecución a pie se logró interceptar y detener a los cuatro integrantes de la organización criminal. Además, una vez que el hombre que custodiaba las dos toneladas de hachís fue asistido, se procedió igualmente a su detención.

Kit de vuelcos

En el marco de este operativo, los agentes llevaron a cabo cuatro registros domiciliarios en las localidades de Benalmádena, Estepona y Benhavís, donde intervinieron un “kit de vuelcos” compuesto, entre otros efectos, por un revólver, un lanzadestellos policial, armas de fuego simuladas, inhibidores y detectores de frecuencia, localizadores GPS, pasamontañas, guantes, chalecos reflectantes, bridas y herramientas de apertura.