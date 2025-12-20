Torremolinos celebra la primera Mesa Local de Coordinación contra los Delitos de Odio

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torremolinos ha acogido la primera reunión de la Mesa Local de Coordinación contra los Delitos de Odio.

La alcaldesa, Margarita del Cid (PP), ha presidido la reunión en la que han participado representantes de instituciones públicas, organizaciones civiles, comunidades afectadas y expertos en derechos humanos y justicia, así como representantes de Policía Local y Nacional, el Colegio de Abogados de Málaga, la fiscalía contra los delitos de odio, el distrito sanitario de la Costa del Sol, y más de treinta colectivos y asociaciones, incluidas asociaciones religiosas, y centros educativos.

Según la alcaldesa, «los delitos de odio y los incidentes motivados por prejuicios suponen un ataque directo a la víctima y a la comunidad, porque vulneran principios básicos de la democracia, como la igualdad, libertad y dignidad de la persona».

La regidora ha explicado que esta mesa, a la que se pueden unir cuantas asociaciones quieran, pretende detectar necesidades y riesgos, mejorar la prevención y la sensibilización, reforzar la cooperación entre instituciones y entidades sociales, y acompañar y proteger a las víctimas.

En este sentido, el fiscal delegado contra delitos de odio y discriminación, Fernando Benítez, ha señalado que la ciudadanía no es consciente de que algunos comportamientos son delitos de odio y denunciables, por lo que hay que seguir trabajando por reforzar la especialización de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, y del ámbito jurídico. Algo en lo que también ha incidido la coordinadora del servicio de atención jurídica a las víctimas de delitos de odio del Colegio de Abogados de Málaga, Rosario Alises.

Por su parte la jefa de la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno, Amaya Martínez, ha deseado a esta mesa «larga vida y muchos éxitos». Mientras que el concejal de Seguridad Ciudadana ha destacado la coordinación con la Policía Nacional y la importancia de trabajar «en la mediación comunitaria».

De este modo, tras analizar la situación actual del municipio y hacer un diagnóstico verbal, la mesa ha asumido como conclusiones y compromisos: impulsar campañas de concienciación contra los delitos de odio, promover charlas en los centros educativos, analizar vías de colaboración entre asociaciones e instituciones, impulsar la formación al respecto del personal del Ayuntamiento de Torremolinos, y fomentar la convivencia entre las distintas asociaciones del municipio.