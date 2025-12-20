Medio ambiente
Torremolinos transformará su antiguo vertedero en un parque para toda la familia
La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, anunció la creación de un parque periurbano en el sellado del vertedero, que incluirá un auditorio para eventos y conciertos a gran escala.
La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha anunciado la creación de un gran parque periurbano con espacios para toda la familia sobre el sellado del vertedero, un proyecto transformador que contempla una gran zona de ocio y de esparcimiento que contará con auditorio al aire libre donde realizar conciertos y eventos a gran escala.
“Os puedo adelantar de momento algunos planos de lo que supone este proyecto, pero creo que es un ejemplo perfecto de lo que este equipo de gobierno se ha impuesto como norma, no conformarse nunca. Siempre, siempre ser autocríticos y mejorar”, ha subrayado la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid.
Último gran vertedero de Andalucía
El vertedero de Torremolinos fue sellado definitivamente en julio de este año, poniendo fin al último gran vertedero de Andalucía. La constructora almeriense Jarquil, en UTE con Rialsa, ha sido la encargada de estas obras, que comenzaron en 2023.
La obra ha contado con un presupuesto de 6,5 millones de euros y se ha intervenido sobre una superficie de 52.300 metros cuadrados, con el traslado de casi 684.000 metros cúbicos de residuos a un nuevo vaso y la plantación de 75.536 plantas arbustivas.
Estos trabajos han destacado por la singularidad de los procedimientos empleados y el uso de las nuevas tecnologías al servicio de la calidad, la eficacia y, por supuesto y la seguridad de la obra. Entre el conjunto de tecnologías y sistemas innovadores que se han empleado en el control y seguimiento de laderas y bloques rocosos, destaca la medición topográfica con dron y apoyo de GPS, medición de gases, así como el seguimiento con inclinómetros, piezómetros y timelapse fotográfico. Además, la constructora instrumentalizó la ladera que se estaba excavando para que anticipe posibles deslizamientos durante los trabajos de movimiento de basura y garantizar la seguridad de los trabajos y quienes los ejecutan.
Impulso a otros proyectos
La regidora ha anunciado este nuevo proyecto en un acto que ha tenido lugar en el Centro de Desarrollo Comunitario Isabel Manoja en el que Del Cid ha hecho balance de su gestión al frente del Ayuntamiento de Torremolinos precisamente hoy, 20 de diciembre, cuando se cumplen cuatro años desde su llegada a la alcaldía del municipio.
“El motivo de este acto no es otro que el de dar cuenta de la gestión realizada por este equipo de gobierno en los último cuatro años, desde que accedí a la alcaldía con el compromiso de alejar el conformismo de la gestión municipal y trabajar con ambición y con la aspiración de hacer una ciudad mejor”, ha explicado Del Cid.
“Creo que hemos conseguido cambiar la inercia del Ayuntamiento y pasar de la rutina a la proactividad, del conformismo a la ambición, y de lo ordinario a lo extraordinario. Creo que ése es el principal cambio en estos cuatro años”, ha apuntado la alcaldesa, que ha puesto como ejemplo de este avance la transformación del hotel Los Álamos en Oceanika, el coliving para nómadas digitales que ya revitaliza el entorno, la Plaza de La Nogalera, la Casa de María Barrabino, la plaza Vicente Aleixandre o el Centro de Desarrollo Comunitario Isabel Manoja.
- El caso de Juan Antonio tras 15 años desaparecido en la Sierra de Mijas: “Se dejó de buscar a Juan Antonio tras una llamada falsa”
- Un joven de 35 años fallece en Torremolinos tras ser detenido por robo en una tienda
- El fuerte oleaje arrastra un kiosco y pasarelas de madera en Benalmádena
- Uno de los policías que redujeron al fallecido en Torremolinos denuncia acoso en las redes
- Así es la nueva tienda que Aldi ha abierto este miércoles en Torremolinos
- Piden 4 años de cárcel para el alcalde de Estepona por malversación de fondos públicos
- ¿Qué va a pasar con el hipódromo de Mijas en la Costa del Sol?
- Torremolinos pondrá un radar en la avenida de la Libertad los viernes y sábados noche