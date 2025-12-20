Torremolinos transformará su antiguo vertedero en un parque para toda la familia

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha anunciado la creación de un gran parque periurbano con espacios para toda la familia sobre el sellado del vertedero, un proyecto transformador que contempla una gran zona de ocio y de esparcimiento que contará con auditorio al aire libre donde realizar conciertos y eventos a gran escala.

“Os puedo adelantar de momento algunos planos de lo que supone este proyecto, pero creo que es un ejemplo perfecto de lo que este equipo de gobierno se ha impuesto como norma, no conformarse nunca. Siempre, siempre ser autocríticos y mejorar”, ha subrayado la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid.

Último gran vertedero de Andalucía

El vertedero de Torremolinos fue sellado definitivamente en julio de este año, poniendo fin al último gran vertedero de Andalucía. La constructora almeriense Jarquil, en UTE con Rialsa, ha sido la encargada de estas obras, que comenzaron en 2023.

La obra ha contado con un presupuesto de 6,5 millones de euros y se ha intervenido sobre una superficie de 52.300 metros cuadrados, con el traslado de casi 684.000 metros cúbicos de residuos a un nuevo vaso y la plantación de 75.536 plantas arbustivas.

Estos trabajos han destacado por la singularidad de los procedimientos empleados y el uso de las nuevas tecnologías al servicio de la calidad, la eficacia y, por supuesto y la seguridad de la obra. Entre el conjunto de tecnologías y sistemas innovadores que se han empleado en el control y seguimiento de laderas y bloques rocosos, destaca la medición topográfica con dron y apoyo de GPS, medición de gases, así como el seguimiento con inclinómetros, piezómetros y timelapse fotográfico. Además, la constructora instrumentalizó la ladera que se estaba excavando para que anticipe posibles deslizamientos durante los trabajos de movimiento de basura y garantizar la seguridad de los trabajos y quienes los ejecutan.

Margarita del Cid, alcaldesa de Torremolinos, durante el balance de su mandato. / L. O.

Impulso a otros proyectos

La regidora ha anunciado este nuevo proyecto en un acto que ha tenido lugar en el Centro de Desarrollo Comunitario Isabel Manoja en el que Del Cid ha hecho balance de su gestión al frente del Ayuntamiento de Torremolinos precisamente hoy, 20 de diciembre, cuando se cumplen cuatro años desde su llegada a la alcaldía del municipio.

“El motivo de este acto no es otro que el de dar cuenta de la gestión realizada por este equipo de gobierno en los último cuatro años, desde que accedí a la alcaldía con el compromiso de alejar el conformismo de la gestión municipal y trabajar con ambición y con la aspiración de hacer una ciudad mejor”, ha explicado Del Cid.

“Creo que hemos conseguido cambiar la inercia del Ayuntamiento y pasar de la rutina a la proactividad, del conformismo a la ambición, y de lo ordinario a lo extraordinario. Creo que ése es el principal cambio en estos cuatro años”, ha apuntado la alcaldesa, que ha puesto como ejemplo de este avance la transformación del hotel Los Álamos en Oceanika, el coliving para nómadas digitales que ya revitaliza el entorno, la Plaza de La Nogalera, la Casa de María Barrabino, la plaza Vicente Aleixandre o el Centro de Desarrollo Comunitario Isabel Manoja.