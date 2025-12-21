Visita
Papá Noel visita Bioparc Fuengirola y lleva regalos navideños a gorilas, lémures y orangutanes
Papá Noel visitó a los gorilas de Bioparc Fuengirola, donde entregó regalos con frutas y verduras, como parte del programa de enriquecimiento ambiental del parque
Papá Noel ha visitado este sábado a los animales que viven en Bioparc de Fuengirola, donde se ha vivido una mañana muy especial, y a gorilas y lémures les ha dejado varios paquetes llenos de sus frutas y verduras favoritas.
Vestido de rojo y cargado de regalos, Papá Noel se ha colado en el recinto donde están los cinco gorilas de llanura occidental, ante la atenta mirada de los visitantes y la curiosidad de la colonia.
Visita a los gorilas
La llegada de los regalos ha despertado el interés de varios miembros del grupo: mientras Echo y las hembras adultas se han acercado a explorar los paquetes, manipulándolos con gran destreza, abriéndolos y extrayendo su contenido, Ekan, aún una cría, observaba atentamente el comportamiento de los adultos.
El macho alfa, Echo, las hembras Buu y Wefa y el joven Ekan han recibido los regalos expectantes, mientras que el pequeño Ernie, que aún no ha cumplido su primer mes de vida, estaba en los brazos de su madre ajeno a la celebración.
Estas reacciones forman parte de la respuesta natural que los cuidadores buscan fomentar con este tipo de acciones, estimulando su inteligencia, su capacidad de exploración y su comportamiento social.
Y, "lejos de ser un simple gesto simbólico, esta entrega navideña forma parte del programa de enriquecimiento ambiental de Bioparc", ha destacado el personal del parque zoológico.
Regalos para los gorilas
Lo que se incluye en los paquetes está "cuidadosamente diseñado por el equipo de cuidadores y veterinarios del centro para promover conductas naturales" como la búsqueda de alimento, la manipulación de objetos, el juego o la resolución de pequeños retos que son "fundamentales para garantizar el bienestar físico y mental de estos grandes primates".
Los gorilas de llanura, especie en peligro de extinción, no han sido los únicos en recibir la visita de Papá Noel, que también ha dejado regalos este sábado en la colonia de lémures y durante los días previos se ha acercado al recinto de los orangutanes de Borneo, al de los potamóqueros rojos o los sitatungas.
Las propuestas de enriquecimiento adaptan en cada caso los estímulos a las características, necesidades y comportamientos naturales de cada especie.
"El enriquecimiento ambiental es una herramienta clave dentro de los estándares modernos de bienestar animal ya que contribuye a reducir el estrés, a fomentar la actividad diaria y a mantener una estimulación constante acorde a las capacidades cognitivas y sociales de cada especie", han destacado los especialistas del parque.
- El caso de Juan Antonio tras 15 años desaparecido en la Sierra de Mijas: “Se dejó de buscar a Juan Antonio tras una llamada falsa”
- Un joven de 35 años fallece en Torremolinos tras ser detenido por robo en una tienda
- El fuerte oleaje arrastra un kiosco y pasarelas de madera en Benalmádena
- Uno de los policías que redujeron al fallecido en Torremolinos denuncia acoso en las redes
- Así es la nueva tienda que Aldi ha abierto este miércoles en Torremolinos
- Piden 4 años de cárcel para el alcalde de Estepona por malversación de fondos públicos
- ¿Qué va a pasar con el hipódromo de Mijas en la Costa del Sol?
- Torremolinos pondrá un radar en la avenida de la Libertad los viernes y sábados noche