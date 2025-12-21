Papá Noel visita Bioparc Fuengirola y lleva regalos navideños a gorilas, lémures y orangutanes

Papá Noel ha visitado este sábado a los animales que viven en Bioparc de Fuengirola, donde se ha vivido una mañana muy especial, y a gorilas y lémures les ha dejado varios paquetes llenos de sus frutas y verduras favoritas.

Vestido de rojo y cargado de regalos, Papá Noel se ha colado en el recinto donde están los cinco gorilas de llanura occidental, ante la atenta mirada de los visitantes y la curiosidad de la colonia.

Visita a los gorilas

La llegada de los regalos ha despertado el interés de varios miembros del grupo: mientras Echo y las hembras adultas se han acercado a explorar los paquetes, manipulándolos con gran destreza, abriéndolos y extrayendo su contenido, Ekan, aún una cría, observaba atentamente el comportamiento de los adultos.

El pequeño gorila Ekran explora uno de los paquetes. / L. O.

El macho alfa, Echo, las hembras Buu y Wefa y el joven Ekan han recibido los regalos expectantes, mientras que el pequeño Ernie, que aún no ha cumplido su primer mes de vida, estaba en los brazos de su madre ajeno a la celebración.

Estas reacciones forman parte de la respuesta natural que los cuidadores buscan fomentar con este tipo de acciones, estimulando su inteligencia, su capacidad de exploración y su comportamiento social.

Y, "lejos de ser un simple gesto simbólico, esta entrega navideña forma parte del programa de enriquecimiento ambiental de Bioparc", ha destacado el personal del parque zoológico.

Regalos para los gorilas

Lo que se incluye en los paquetes está "cuidadosamente diseñado por el equipo de cuidadores y veterinarios del centro para promover conductas naturales" como la búsqueda de alimento, la manipulación de objetos, el juego o la resolución de pequeños retos que son "fundamentales para garantizar el bienestar físico y mental de estos grandes primates".

Los gorilas de llanura, especie en peligro de extinción, no han sido los únicos en recibir la visita de Papá Noel, que también ha dejado regalos este sábado en la colonia de lémures y durante los días previos se ha acercado al recinto de los orangutanes de Borneo, al de los potamóqueros rojos o los sitatungas.

Las propuestas de enriquecimiento adaptan en cada caso los estímulos a las características, necesidades y comportamientos naturales de cada especie.

"El enriquecimiento ambiental es una herramienta clave dentro de los estándares modernos de bienestar animal ya que contribuye a reducir el estrés, a fomentar la actividad diaria y a mantener una estimulación constante acorde a las capacidades cognitivas y sociales de cada especie", han destacado los especialistas del parque.