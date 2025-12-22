Mijas tendrá un centro de especialidades: el Ayuntamiento aprueba el convenio con el SAS

A los mijeños no les ha tocado el gordo en la lotería de Sanidad, como hubiera sido la construcción del hospital que anunciara el socialista Manuel Chaves en 2003 y cuyo convenio firmó dos años después la entonces consejera de Salud, María Jesús Montero.

Pero al menos le han tocado varios décimos, como son la firma de un protocolo con el Servicio Andaluz de Salud por el cual el Ayuntamiento va a construir un centro de especialidades, bajo el mandato de Juanma Moreno, que evitará tener que los vecinos tengan que desplazarse hasta el Hospital Costa del Sol de Marbella para ser atendido por un especialista.

El Pleno del Ayuntamiento mijeño ha aprobado hoy, con los votos a favor del equipo de gobierno (PP, VOX y PMP), el texto del convenio que firmará con el Servicio Andaluz de Salud para que los mijeños puedan contar con un centro de especialidades en su localidad.

El pleno del Ayuntamiento de Mijas aprobo en enero suscribir un protocolo con el SAS para construir un centro de salud y de especialidades. / L.O.

Paso a paso

Hace casi un año, el 28 de enero de 2025, el Consistorio mijeño aprobó la firma de un protocolo con el Servicio Andaluz de Salud para la construcción puesta en marcha de un centro de especialidades médicas en Mijas.

Tres meses después, el pasado mes abril, se rubricó dicho protocolo y en junio se creó una comisión de seguimiento. El pasado 19 de noviembre, la comisión aprobó el borrador del texto del convenio y el 28 de noviembre, la alcaldesa de Mijas, Ana Mata (PP), ordenó el inicio del expediente administrativo para aprobar dicho convenio, una vez obtenidos todos los informes técnicos y jurídicos pertinentes.

Fases

Una vez que el Ayuntamiento y el SAS firmen este convenio, el Consistorio se compromete a sacar a concurso la redacción del proyecto de obras para construir el centro de especialidades.

Una vez adjudicado y redactado el proyecto, el Consistorio construirá el inmueble, siguiendo las indicaciones del Servicio Andaluz de Salud, que lo dotará del equipamiento y de los profesionales sanitarios necesarios para su puesta en funcionamiento.

El nuevo centro integrará el actual centro de salud de Las Lagunas de Mijas. / L. O.

Características

Las instalaciones se levantarán en una parcela de 12.365 metros cuadrados, de titularidad municipal, situada entre el instituto La Vega y el Parque Miramar, concretamente, entre las calles Benajarafe, Algatocín, Antonio García Moreno y la avenida de Comares.

El centro contará con consultas de especialidades de cardiología, neumología, pediatría, ginecología, oftalmología, dermatología, logopedia, cirugía mayor ambulatoria y cirugía menor ambulatoria, entre otras, además de matronas y urgencias 24 horas, todos los días.

Además, integrará y sustituirá varios servicios actualmente dispersos, entre ellos el centro de salud de Las Lagunas, el Centro de Alta Resolución de Especialidades, el Servicio de Urgencias de Atención Primaria, la Unidad de Salud Mental y la base del 061, "mejorando la atención y la coordinación de los recursos sanitarios", según ha manifestado el portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Mijas, Juan Carlos Cuevas, "sin renunciar al hospital".

Acto único

Los mijeños recibirán una asistencia sanitaria completa en este centro en el que se trabajará con la filosofía de acto único, es decir, que los pacientes recibirán el diagnóstico y el tratamiento en un solo centro y el mismo día.

De esta manera, el centro contará con el equipamiento necesario para que al paciente se le puedan hacer las pruebas clínicas complementarias necesarias para que el especialista pueda emitir un diagnóstico y prescribir un tratamiento el mismo día sin tener que desplazarse hasta el hospital Costa del Sol de Marbella.

Paso decisivo

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata, ha valorado como un paso decisivo que el Consistorio haya aprobado el convenio a suscribir con el SAS, cuyas instalaciones cuentan con el visto bueno del Colegio de Médicos de Málaga.

La alcaldesa ha destacado la importancia de que Mijas cuente con "un centro moderno que permitirá a una persona ver al médico de atención primaria, al especialista, someterse a pruebas diagnósticas y recibir tratamiento incluso quirúrgico en un solo lugar y en un solo día, como una excelente alternativa a la hospitalización".