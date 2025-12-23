Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Urbanismo

El Hadi Center de Torremolinos inicia su rehabilitación integral con fondos europeos y Liveting

La actuación, con un presupuesto de 1,03 millones y 676.800 euros de ayuda de la Junta dentro del Plan Ecoviviendas y fondos Next Generation EU, ya ha completado su primera fase en la fachada

Vista de la fachada del emblemátoco Hadi Center, de Torremolinos.

Vista de la fachada del emblemátoco Hadi Center, de Torremolinos. / L. O.

La Opinión

El emblemático edificio Hadi Center, ubicado en primera línea de playa en El Bajondillo (Torremolinos), está inmerso en una rehabilitación integral impulsada a través de Liveting, la plataforma de rehabilitación residencial del grupo empresarial SINERBA.

El modelo plantea la transformación del inmueble desde un enfoque global que combina planificación técnica, tramitación administrativa, acceso a financiación pública, ejecución de obras y acompañamiento a las comunidades de propietarios durante todo el proceso.

Primera fase, realizada

En el marco de esta intervención, la constructora del grupo, LEBA, ejecuta los trabajos y ya ha culminado la primera fase del proyecto, centrada en la rehabilitación de la fachada y la renovación de instalaciones. Con estas actuaciones se ha actualizado la envolvente del edificio, se ha mejorado su estado de conservación y se han sentado las bases técnicas para avanzar hacia un salto relevante en eficiencia energética.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 1.029.353 euros, de los que 676.800 euros proceden de una subvención de la Junta de Andalucía en el marco del Plan Ecoviviendas, dentro del programa financiado con fondos europeos Next Generation EU para impulsar la rehabilitación energética de edificios residenciales.

Frente litoral

El avance de las obras y su papel en la regeneración del frente litoral de Torremolinos se puso de relieve durante la visita institucional del 10 de diciembre, en la que participaron la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, María Rosa Morales, y la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid. En el encuentro se destacó la contribución de los fondos europeos y la aportación del modelo Liveting a la sostenibilidad, la mejora urbana y la modernización del parque residencial.

Con este planteamiento, el Hadi Center avanza desde un escenario marcado por el desgaste de sus sistemas hacia un inmueble más eficiente, actualizado y alineado con los estándares actuales de sostenibilidad, reforzando además la revitalización del litoral en El Bajondillo.

