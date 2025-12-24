Mijas levantará un centro cultural en el conjunto histórico de La Puente

El Ayuntamiento de Mijas va a levantar un espacio cultural sobre La Puente, un lugar emblemático de Mijas Pueblo, incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía. Las obras saldrán a concurso con un presupuesto de licitación de 953.030,87 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

La idea del equipo de gobierno es construir un nuevo edificio entre las calles Fuente del Algarrobo, Coín y Cantera, preservando la bóveda que hay en el lugar, conocida como La Puente, que fue restaurada en 2021.

La parcela sobre la que se va a desarrollar el proyecto es rectangular y alargada, y tiene un gran desnivel. El edificio será de diseño tradicional andaluz, con cubierta a dos aguas y fachada blanca.

Se va a crear un nuevo edificio sobre la bóveda de este enclave de Mijas Pueblo conservando las características del entorno / L.O.

La intención es crear un nuevo edificio a imagen y semejanza del que había sobre la bóveda, en forma de pasaje, que es lo único que se conserva hoy de este enclave, ya que el antiguo edificio fue demolido en los años ochenta.

El objetivo es materializar el aprovechamiento de la parcela, por un lado para dar continuidad a la imagen histórica del pueblo con fachada a la calle La Cantera y Fuente del Algarrobo y ubicar allí un espacio de uso cultural con una sala de exposiciones permanente que integre los materiales arqueológicos más relevantes encontrados, por ejemplo, en los Jardines de la Muralla y en el Cortijo Acebedo, unido a una exposición de fotografías de la época.

«Pretendemos preservar el valor histórico de este espacio, su tipismo andaluz, a la vez que buscamos aumentar la oferta turística de Mijas Pueblo. El nuevo edificio tendrá un marcado carácter cultural», según ha explicado la alcaldesa del municipio, Ana Mata (PP).