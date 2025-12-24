Torremolinos publica el avance del Plan de Ordenación Urbana

El Ayuntamiento de Torremolinos ha publicado el avance del Plan de Ordenación Urbana (POU). Este documento ordena el suelo urbano, que se rige por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1996, después de que el Tribunal Supremo tumbara en 2024 el PGOU aprobado en 2020 por el equipo del entonces alcalde socialista Pepe Ortiz.

El avance del POU estará expuesto al público en la página web del Ayuntamiento de Torremolinos los próximos tres meses. El Consistorio abre así los canales para recibir dudas o sugerencias con el fin de promover la máxima participación ciudadana. «Publicar el avance significa poner sobre la mesa un modelo de ciudad y someterlo a información pública para escuchar, debatir y mejorar (…) Permite que vecinos, sectores económicos y administraciones sepan qué se está planteando y puedan hacer sus aportaciones desde el principio», según ha declarado Marina Vázquez, concejala de Regeneración Urbana.

El pasado verano, el Consistorio de Torremolinos publicó el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), en el que se establece el modelo general de ordenación de Torremolinos e incluye conceptos clave para el modelo de futuro de la ciudad como la regeneración urbana y la sostenibilidad en los crecimientos urbanísticos.

A partir de ahora, el desarrollo tanto del PGOM como del POU, los redactará la UTE formada por el Estudio Seguí, y las empresas Buró 4 e Ibermad, con el objetivo de aprobar de manera inicial el nuevo planeamiento el próximo verano y de manera definitiva en el otoño de 2027.

El documento del avance del POU se ha redactado prestando especial atención a la revitalización de la ciudad y su diversidad funcional. Esta ordenación de la ciudad consiste en caracterizar sus zonas, donde se establecerán y definirán los usos globales, las densidades, el nivel dotacional, el espacio verde, la malla urbana y los aparcamientos públicos.

Siguiendo las directrices de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), el avance del POU se ajusta a principios para el desarrollo sostenible de la ciudad, con objetivos en torno a la calidad de vida, la mejora del medio ambiente urbano, la cohesión social y la inclusión en una ciudad amable junto con la mejora de la sostenibilidad del desarrollo económico.

El documento define como contenidos particulares del POU ordenar racionalmente el medio natural del suelo urbano; ajustar el crecimiento urbanístico mediante la regeneración, con una mayor complejidad y diversidad de usos en la actividad urbana; y mejorar la habitabilidad de la edificación existente y de su entorno construido. Además, persigue encontrar la eficiencia en la movilidad; optimizar los espacios libres públicos, lograr un uso residencial asequible y fomentar la identidad local y el patrimonio cultural.