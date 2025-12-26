Unas 400 personas consiguen un trabajo a través de la Concejalía de Formación de Fuengirola

El concejal del área, Isaac Vargas, ha hecho esta semana balance anual de este departamento municipal y ha explicado que a lo largo de este ejercicio, la bolsa municipal de empleo ha gestionado 469 ofertas de trabajo y ha sumado 106 nuevas empresas colaboradoras, reforzando así la red de oportunidades laborales en el municipio.

Además, 370 personas han participado en los distintos programas formativos impulsados desde la concejalía, orientados a mejorar su empleabilidad.

«El año 2025 ha sido especialmente intenso y con resultados muy positivos. Nuestro objetivo ha sido, una vez más, mejorar la empleabilidad de los fuengiroleños y facilitar su acceso al mercado laboral mediante un trabajo integral que combina formación, orientación, intermediación laboral y apoyo al emprendimiento», ha señalado Vargas, al tiempo que ha añadido que «todo este esfuerzo ha permitido que 288 personas encuentren un empleo, de forma directa, a través de este departamento municipal».

En materia de formación, el edil ha destacado la puesta en marcha de 30 programas formativos gratuitos, diseñados en función de las demandas reales del mercado laboral. «Estas acciones han permitido que 370 participantes adquieran nuevas competencias y aumenten sus posibilidades de inserción laboral», ha explicado.

Otro de los servicios clave ha sido Andalucía Orienta, que ha atendido a 413 personas en Fuengirola durante 2025, ofreciendo orientación laboral personalizada y acompañamiento en la búsqueda de empleo. En el ámbito de la creación de empleo, Vargas ha subrayado la importancia del Plan Andalucía Activa, «gracias al cual 48 personas mayores de 45 años han sido contratadas, durante seis meses, por el Ayuntamiento de Fuengirola. Estos contratos les han permitido adquirir experiencia profesional en áreas como jardinería, fontanería, pintura o tareas administrativas».