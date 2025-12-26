Un niño de dos años es reanimado por agentes de la Policía Nacional en San Pedro tras quedar inconsciente

Un niño de dos años, que no respondía a estímulos, ha sido reanimado por agentes de la Policía Nacional después de ser alertados por los progenitores del menor en el acceso a dependencias policiales de San Pedro Alcántara, en la localidad malagueña de Marbella.

Alertados por un ciudadano

Fue un cuidadano el que alertó en comisaría de que a escasos metros, en la calle, los padres de un niño pedían ayuda porque este no respondía a estímulos y se encontraba rígido, inconsciente y sin respiración.

El policía se aproximó rápidamente a aquellos padres, que pusieron al menor en sus manos, comprobando el funcionario que el crío se hallaba inconsciente, rígido, pálido y con signos de sudoración.

Así, el agente se adentró en comisaría para pedir apoyo y solicitar asistencia médica. Un compañero de la oficina del DNI le prestó ayuda en este sentido.

Reanimación

Una vez valorada la situación, el agente proporcionó unos golpes y sacudidas sobre el niño que surtieron efecto. El niño acabó expulsando una bocanada de mucosa que le obstruían las vías respiratorias y, seguidamente, comenzó a coger oxígeno y a ofrecer estímulos. Al servicio humanitario se sumó la asistencia sanitaria, que trasladó en ambulancia al menor al hospital.

Finalmente, y tras la buena evolución del niño, que recibió el alta hospitalaria, los policías actuantes han recibido en la mañana de este viernes la visita del pequeño y sus padres en la Comisaría de San Pedro Alcántara. La familia quería agradecer a los agentes la ayuda prestada.