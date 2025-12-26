Sucesos
Un niño de dos años es reanimado por agentes de la Policía Nacional en San Pedro tras quedar inconsciente
Después de recibir el aviso, los agentes de la Policía Nacional actuaron rápidamente para reanimar al menor, que finalmente fue trasladado en ambulancia al hospital y recibió el alta
Un niño de dos años, que no respondía a estímulos, ha sido reanimado por agentes de la Policía Nacional después de ser alertados por los progenitores del menor en el acceso a dependencias policiales de San Pedro Alcántara, en la localidad malagueña de Marbella.
Alertados por un ciudadano
Fue un cuidadano el que alertó en comisaría de que a escasos metros, en la calle, los padres de un niño pedían ayuda porque este no respondía a estímulos y se encontraba rígido, inconsciente y sin respiración.
El policía se aproximó rápidamente a aquellos padres, que pusieron al menor en sus manos, comprobando el funcionario que el crío se hallaba inconsciente, rígido, pálido y con signos de sudoración.
Así, el agente se adentró en comisaría para pedir apoyo y solicitar asistencia médica. Un compañero de la oficina del DNI le prestó ayuda en este sentido.
Reanimación
Una vez valorada la situación, el agente proporcionó unos golpes y sacudidas sobre el niño que surtieron efecto. El niño acabó expulsando una bocanada de mucosa que le obstruían las vías respiratorias y, seguidamente, comenzó a coger oxígeno y a ofrecer estímulos. Al servicio humanitario se sumó la asistencia sanitaria, que trasladó en ambulancia al menor al hospital.
Finalmente, y tras la buena evolución del niño, que recibió el alta hospitalaria, los policías actuantes han recibido en la mañana de este viernes la visita del pequeño y sus padres en la Comisaría de San Pedro Alcántara. La familia quería agradecer a los agentes la ayuda prestada.
