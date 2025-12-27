Política
El PSOE constituye una gestora en Torremolinos tras la denuncia por acoso sexual contra su líder, Antonio Navarro
Coordinará con el grupo municipal las líneas de trabajo y actuación en el Ayuntamiento
El PSOE ha constituido este viernes una gestora en Torremolinos, presidida por Marisa Bustinduy y con Leticia Teboul y Daniel Moreno como vocales, después de que la Fiscalía haya abierto diligencias previas contra Antonio Navarro, quien hace dos semanas era el líder socialista torremolinense, tras ser denunciado por una militante por un presunto caso de acoso sexual.
La constitución de la gestora se ha llevado a cabo conforme a lo establecido en los estatutos del PSOE y cuenta con el respaldo del partido a nivel regional y federal.
Con este paso, se inician los trabajos para la futura constitución de una comisión ejecutiva local que cuente con el respaldo mayoritario de la militancia socialista en Torremolinos.
Asimismo, la gestora coordinará con el grupo municipal socialista las líneas de trabajo y de actuación en el Ayuntamiento, «velando por los intereses del municipio para conformar un proyecto atractivo que recupere la confianza mayoritaria de la ciudadanía en las próximas elecciones municipales».
Los miembros de la gestora han manifestado su firme compromiso para que se respeten los derechos de los militantes del PSOE en Torremolinos y velarán por el cumplimiento de la normativa vigente del partido, tanto en el grupo municipal como en la agrupación local.
Bustinduy ha sido secretaria general de los socialistas malagueños, parlamentaria andaluza, senadora, candidata a la alcaldía de Málaga y vicepresidenta de la Diputación de Málaga, entre otras responsabilidades.
