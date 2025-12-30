Fuengirola licita por 50,8 millones el nuevo Palacio de Justicia junto al estadio Santa Fe

No hay tiempo que perder. La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula (PP), y el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, firmaron el pasado 20 de diciembre el convenio por el cual el Consistorio va a construir un Palacio de Justicia que permitirá unificar todas las sedes judiciales que actualmente están repartidas en varios inmuebles.

Nueve días después, el Ayuntamiento de Fuengirola ha sacado a concurso la redacción del proyecto y la obra de remodelación del Estadio Santa Fe de Los Boliches, que permitirán la construcción de un edifico anexo para el Palacio de Justicia de Fuengirola.

El proyecto y la obra salen a concurso con un presupuesto base de 50,8 millones de euros (1,8 millones para la redacción del proyecto y 49 millones para la obra) financiado íntegramente por el Ayuntamiento de Fuengirola.

El concurso tiene un plazo de ejecución inicial de 36 meses, cuatro meses para redactar el proyecto y 32 meses para demoler el actual complejo deportivo y construir otro nuevo.

Esta actuación permitirá aumentar en más de 1.000 metros cuadrados la superficie del estadio hasta alcanzar casi 14.500 metros cuadrados, incorporando parte de la calle Francisco Rivera ‘Paquirri’, anexa al equipamiento deportivo.

Asimismo, contempla la creación de un nuevo campo de fútbol; un pabellón cubierto de hockey, otro de vóley y un tercero multifuncional para otras prácticas deportivas, todos ellos con graderíos, vestuarios y almacenes para guardar material. Y como instalaciones comunes incluye cafetería, conserjería, enfermería, local de limpieza, aula de tecnificación, aseos públicos, almacenes generales y sala de máquinas.

La remodelación del estadio incluye como novedad la construcción de un aparcamiento subterráneo de dos plantas para en torno a un millar de plazas.

Palacio de Justicia

Y la otra novedad del proyecto de reforma del estadio es la construcción de un edificio anexo pero con entrada independiente para el Palacio de Justicia de Fuengirola, dando respuesta así a una demanda histórica de la judicatura y la abogacía durante décadas, que hasta ahora nunca ha sido atendida.

La nueva sede permitirá ampliar casi un 60% la superficie actual de las sedes judiciales, con 7.272 m2 frente a los 4.300 m2 que suman los cuatro edificios en los que se reparten actualmente los órganos judiciales (tres de ellos en régimen de alquiler con un coste anual para la Junta de 285.135 euros).

Esto permitirá cubrir no solo las necesidades actuales sino también incorporar nuevos servicios que ahora no se pueden prestar y contar con espacio para futuros órganos que se puedan crear en un partido judicial que atiende a más de 172.700 habitantes de Fuengirola y Mijas, con una población que sigue creciendo, lo que conlleva también mayor actividad.

El convenio firmado por el Consistorio y la Junta de Andalucía establece que el primero dona el suelo y construye el edificio, que cede a la Administración autonómica por 30 años a cambio de un canon anual de 617.040 euros, una vez que esté en funcionamiento. En total el Ayuntamiento recibirá 18.511.200 euros, casi 1,5 euros por cada euro que invierta en la construcción del Palacio de Justicia, que permitirá unificar todas la sedes judiciales.