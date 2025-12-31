El Orquidario de Estepona, una joya botánica de Europa que cumple diez años

El Orquidario de Estepona cumple diez años consolidado como una joya botánica. El Ayuntamiento esteponero presume, en una nota de prensa difundida a los medios, de que es el lugar de Europa con la mayor superficie destinada exclusivamente a orquídeas, con una superficie de más de 1.000 metros cuadrado

Y es que este bosque subtropical cuenta con más de 4.000 ejemplares de 1.500 especies diferentes, con orquídeas creciendo sobre los troncos de los árboles, aráceas de hojas gigantescas, más de 300 metros cuadrados de jardines verticales, un estanque de nenúfares, una cascada de 15 metros, y tres cúpulas de cristal (la más alta -de 30 metros- ofrece una imagen sorprendente desde su interior).

El Ayuntamiento de Estepona creó este Parque Botánico "en el corazón de la ciudad en una apuesta por la sostenibilidad y la calidad de vida", destaca en el comunicado de prensa.

En el orquidario, que acaba de cumplir su décimo aniversario, hay ejemplares de todos los tamaños, colores y formas, recreando el hábitat y condiciones climáticas de los trópicos, desde América centro y sur hasta Australia, lo que sumerge al visitante en un escenario insólito en el que la vista se pierde entre variedades y colores.

Nació de un interés municipal por "contar con un espacio destinado, de un lado, a la conservación botánica y, por otro, a su proyección cultural a través del fomento de la información, la comunicación y la promoción del patrimonio botánico de la ciudad mediante visitas individuales o en grupo, con el carácter de servicio público municipal de interés general".

Exterior del parque botánico-Orquidario de Estepona / L.O.

Joyas botánicas

Entre sus joyas botánicas hay algunas orquídeas especialmente llamativas por sus características, como la Phalaenopsis bellina, con colores púrpuras y una fragancia exquisita; la Encyclia alata affinis, con olor a chocolate; la Laelia purpurata, con su excepcional inflorescencia; o la Maxillaria tenuifolia de hojas delicadas y olor a coco.

El Orquidario de Estepona es pionero además en el modo de exponer la colección botánica: recrea estar en el interior de un bosque, se pueden ver las orquídeas creciendo directamente sobre los troncos de los árboles, tal y como lo hacen en su medio natural.

Dividido en tres niveles, a diferentes cotas, dispone de una superficie total de 1.000 metros cuadrados y un espacio de 15.000 metros cúbicos.

Dentro de este espacio se han conseguido diferentes microclimas, dando lugar a una colección botánica muy variada y atractiva, formada por más de 3.000 especies entre aráceas, helechos, tillandsias, bromelias y, cómo no, orquídeas. Algunas de estas especies son ciertamente enormes, mientras que otras caben en un dedal y producen flores de apenas unos milímetros.

Una orquídea del Orquidario de Estepona / L.O.

Estas especies han sido seleccionadas tanto por su belleza como por su originalidad, de tal modo que en cualquier momento del año se puede disfrutar de las floraciones de -al menos- un centenar de especies (cada una de ellas tiene su propia temporada de floración).

Otras joyas que se pueden ver de cerca en Estepona son la Cananga Odorata, más conocida como Ylan Ylan, una flor muy famosa entre los perfumistas de la alta cosmética; la planta Bixa Orellana, originaria de Perú y muy utilizada en la industria cosmética porque los pigmentos de su fruto son extraídos para la fabricación de barras de labios; o la ´Cirtostachis Renda´ conocida como la ´almera de Laca´ y que se caracteriza por sus tallos de color rojo. Y, como no, las plantas carnívoras.

En su exterior, el Orquidario de Estepona cuenta con un gran pulmón verde de más de 15.000 metros cuadrados en pleno corazón del municipio malagueño.