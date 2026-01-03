Cae un coche dentro de una alberca en Estepona

Un vehículo ha caído en el interior de una pequeña alberca en Estepona por causas no precisadas, sin nadie dentro y sin causar daños personales, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga este sábado.

Una dotación de estos efectivos ha intervenido ante la caída del automóvil, un Mercedes, en esa construcción para depósito de agua al aire libre situada en la zona del Camino El Chorro, detrás del colegio de Cancelada, y cuyas dimensiones permitían poco más que la presencia del coche.

Los bomberos del CPB sobre el techo del coche sumergido / L.O.

Los bomberos han comprobado el interior del vehículo y han achicado parte del agua para poder inspeccionar el fondo, tras lo que han descartado la presencia de personas, han indicado las referidas fuentes.

El automóvil había quedado sumergido casi en su totalidad y únicamente sobrepasaba el nivel del agua su techo, el aviso se ha recibido a las 12:40 horas y la Policía Local colabora para la identificación del coche.