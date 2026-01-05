El Costa del Sol logra la certificación de calidad para tres de sus unidades

Tres unidades del Hospital Universitario Costa del Sol, ubicado en el término municipal de Marbella, han recibido la certificación de calidad de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), entidad de la Consejería andaluza de Sanidad, Presidencia y Emergencias encargada de impulsar la calidad y la mejora continua en el sistema sanitario.

Se trata de las unidades de Aparato Locomotor y Neumología, con el segundo de los niveles de certificación, el ‘Óptimo’; y la Unidad de Dermatología, certificada asimismo con el máximo nivel, el ‘Excelente’.

Con este reconocimiento, las tres unidades demuestran su compromiso con la excelencia y la mejora continua del servicio que ofrecen a la ciudadanía, garantizando que su actividad se ajusta a los estándares de calidad definidos en los manuales de certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.

En el acto de entrega de los distintivos de calidad, que se celebró en el salón de actos del centro hospitalario, estuvieron presentes el director gerente del hospital, Antonio Cansino; el jefe del área de Certificación de la ACSA, José Ignacio del Río, así como miembros del equipo directivo y la unidad de Calidad del hospital y los responsables y profesionales de las unidades certificadas.

La certificación de estas unidades consolida la apuesta por la calidad y la mejora continua del Hospital Universitario Costa del Sol, que cuenta actualmente con 15 unidades certificadas con diferentes reconocimientos.