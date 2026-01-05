Lluvia
El embalse de la Concepción comienza a desembalsar agua tras las lluvias de la borrasca Francis
La Agencia de Emergencias de Andalucía ha comenzado a desembalsar agua del embalse de la Concepción tras las fuertes lluvias de la borrasca Francis, que lo dejó casi lleno
El embalse de la Concepción ha comenzado a desembalsar agua tras las fuertes precipitaciones ocasionadas por el paso de la borrasca Francis, que dejó el embalse casi al 100% de su capacidad, según ha precisado la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), perteneciente a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía que dirige Antonio Sanz.
Tal y como ha concretado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en un mensaje difundido en la red social X (antes Twitter), se van a producir aportes al cauce del río Verde.
En este sentido, la Sala Coordinadora ha insistido en la importancia de no transitar por la zona "para evitar riesgos", en una provincia especialmente afectada por el paso de la borrasca Francis en la comunidad andaluza.
ES-Alert
En contexto, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), perteneciente a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía que dirige Antonio Sanz, remitió en la noche del domingo un segundo mensaje masivo a los móviles, esta vez como recordatorio de la alerta roja, de los 27 municipios que componen la comarca meteorológica de Sol y Guadalhorce, en la provincia de Málaga, afectados por el aviso rojo por lluvias --peligro extraordinario-- que estuvo activo hasta las 23.59 horas de este domingo, 4 de enero, así como a los vecinos de Jimena, San Martín del Tesorillo, Castellar, Los Barrios y San Roque, en Cádiz.
