Parque zoóligco
Los Reyes Magos sorprenden a la familia de orangutanes de Borneo en Bioparc Fuengirola
En Bioparc Fuengirola, los orangutanes de Borneo recibieron regalos navideños con frutas y verduras, demostrando su curiosidad y destreza al manipular los paquetes preparados por los cuidadores
Bioparc Fuengirola ha sido escenario de una visita muy especial con motivo de estas fechas navideñas: Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente han logrado llegar hasta el parque para sorprender a uno de sus habitantes más emblemáticos: la familia de orangutanes de Borneo. La inesperada visita ha generado un momento tan entrañable como educativo, en el que los grandes primates han recibido varios regalos cuidadosamente preparados por el equipo de cuidadores.
Envuelto en papel y cajas, el contenido escondía una selección de frutas y verduras frescas, adaptadas a su dieta, que despertaron inmediatamente la curiosidad de los orangutanes. Con gran atención y destreza, los animales comenzaron a manipular los paquetes, explorarlos y abrirlos uno a uno, mostrando comportamientos naturales de investigación, juego y cooperación.
Estos estímulos son fundamentales para garantizar el bienestar físico y mental de los animales, fomentando conductas naturales, reduciendo el estrés y aumentando su actividad cognitiva. En el caso de los orangutanes de Borneo, una especie en grave peligro de extinción, el enriquecimiento cobra especial importancia, ya que se trata de grandes primates con una elevada inteligencia y complejas necesidades sociales y cognitivas.
Actividades como esta contribuyen a mantener su bienestar y a reforzar el compromiso del parque con la conservación, la educación y el respeto por la naturaleza. Así, incluso bajo la lluvia y el viento, la ilusión de la Navidad ha encontrado su camino hasta Bioparc Fuengirola, recordando que la magia también puede servir para concienciar y cuidar de las especies más amenazadas del planeta.
- El caso de Juan Antonio tras 15 años desaparecido en la Sierra de Mijas: “Se dejó de buscar a Juan Antonio tras una llamada falsa”
- Un joven de 35 años fallece en Torremolinos tras ser detenido por robo en una tienda
- Torremolinos transformará su antiguo vertedero en un parque para toda la familia
- El fuerte oleaje arrastra un kiosco y pasarelas de madera en Benalmádena
- Uno de los policías que redujeron al fallecido en Torremolinos denuncia acoso en las redes
- Piden 4 años de cárcel para el alcalde de Estepona por malversación de fondos públicos
- Torremolinos pondrá un radar en la avenida de la Libertad los viernes y sábados noche
- Torremolinos recupera su fachada litoral: así ha sido la rehabilitación inteligente del Hadi Center