Benalmádena cierra de forma preventiva parques tras incidencias por fuertes rachas de viento

El Ayuntamiento de Benalmádena ha informado de que ante el riesgo "inminente" existente por fuerte viento, el Comité de Emergencias ha decidido el cierre preventivo de todos los parques públicos del municipio, tras producirse ya algunas incidencias este martes. Además, se ha activado el Plan de Emergencias Municipal.

El Consistorio señala que se mantiene el aviso amarillo por fenómenos costeros y viento y que "debido a las fuertes rachas de viento, se están produciendo múltiples incidencias en el municipio".

Caída de varios árboles

Han precisado que ya se han caído varios árboles en la vía pública, en concreto en Pasaje Generalife, Mare Nostrum, calle Tomillo, Medina Azahara, Salvador Balbuena y Avenida Retamar, sin que haya que lamentar daños personales.

Además, han apuntado que se ha caído un pino centenario de la Finca Los Castillejos, a la entrada de Benalmádena Pueblo, y que los Bomberos y Policía Local trabajan sobre el terreno; y también un árbol en el interior del parque Veracruz, junto a las pistas deportivas.

Daños en las luces de Navidad

Asimismo, han precisado que se ha actuado por caídas de luminarias navideñas en Plaza de España e Inmaculada Concepción, así como por movimiento de contenedores en algunos puntos del municipio, al tiempo que han señalado que estas incidencias "están siendo atendidas por los servicios de emergencias municipales".

Así, desde el Consistorio han instado a extremar la precaución y evitar pasar por debajo de árboles, toldos, cornisas, postes, cables, objetos metálicos, andamios o edificios en construcción; y han pedido que se respeten las zonas valladas y las indicaciones de las autoridades; además de que ante cualquier incidencia, se llame a Emergencias 112.