"Las élites de Sevilla y de Madrid hicieron inviable el Hipódromo de Mijas"

El Hipódromo de Mijas ha sido uno de los proyectos más emblemáticos de su carrera. ¿Qué le inspiró a de construir unas instalaciones de este tipo en la Costa del Sol en los años 80?

Había que romper la estacionalidad del turismo en verano y facilitar actividades en invierno. Nuestros visitantes y residentes mayoritariamente eran británicos, así que el golf y las carreras de caballos, sin duda, eran un atractivo para fomentar que vinieran en otoño e invierno.

En los primeros años de funcionamiento, el hipódromo fue un referente. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentó durante la inauguración en 1999?

Convencer a los propietarios de cuadras extranjeras de que debían trasladarlas a nuestro hipódromo porque tendrían un futuro próspero.

¿Qué papel jugó la Junta de Andalucía en el desarrollo del Hipódromo de la Costa del Sol? ¿Cómo se coordinaron las gestiones entre la Junta y el Ayuntamiento de Mijas en su momento?

El entonces delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, apoyó plenamente el hipódromo desde sus inicios hasta que funcionó plenamente. La élite de la Junta y su presidente Manuel Chaves, sin embargo, nos tomaron el pelo. Todo fueron bonitas palabras pero nos negaron la categoría A y las apuestas externas y se las adjudicaron al Hipódromo de Dos Hermanas, en Sevilla, que aún no estaba construido.

Antonio Maldonado, exalcalde de Mijas / L.O.

La inversión inicial fue de 12 millones de euros. ¿Cree que el retorno de la inversión en términos de turismo y desarrollo económico fue el esperado en los primeros años?

La construcción del hipódromo no le costó dinero al Ayuntamiento de Mijas. Gestioné que de unos terrenos mayoritariamente propiedad de la familia Werner Bolín, nos cedieran gratuitamente unas 70 hectáreas: 40 se dedicaron a la instalación hípica y unas 30 se vendieron en pública oferta a distintos inversores. Con el importe de estas ventas y la permuta de otras a cambio de obras, se financió íntegramente la construcción del hipódromo. El importe para el equipamiento necesario, como los cajones de salida, el material ofimático o la fotofinish... lo facilitó Unicaja, a cambio de una participación en la sociedad promotora que era del Ayuntamiento. El importe que usted menciona se refiere a los premios y gastos de funcionamiento del desarrollo normal del hipódromo cuando no teníamos apoyo financiero externo.

En sus primeros años, el Hipódromo de la Costa del Sol destacó por ofrecer competiciones tanto en verano como en invierno. ¿El hipódromo era rentable desde el punto de vista económico o una instalación de este tipo nunca puede ser rentable sino que su rentabilidad se debe medir en otros parámetros, como el número de turistas que sea capaz de atraer?

Un hipódromo puede cubrir gastos sólo si cuenta con apuestas externas, sea vía quiniela hípica u otro tipo de apuestas. Hay buenas carreras si hay buenos premios y eso no se cubre con los ingresos locales. Los beneficios indirectos son obvios, no sólo los puestos de trabajo sino la repercusión turística. Cuando había buenas carreras, había overbooking en los hoteles cercanos.

Antiguas carreras en el hipódromo de Mijas. / L.O.

El Consistorio alegó en 2013 que la reducción de las carreras por parte de Loterías y Apuestas del Estado en favor del Hipódromo de la Zarzuela restó rentabilidad y provocaba un agujero de un millón de euros anuales, por lo que decidió cancelar su actividad. ¿Cree que el Ayuntamiento podía haberse involucrado más para mantener las carreras?

Lo de Lotería y Apuestas del Estado y el Hipódromo de La Zarzuela fue la segunda gran tomadura de pelo. Nos chantajearon descaradamente. El Hipódromo de la Zarzuela recibía el dinero de la apuesta hípica y lo repartía según su deshonesto entender. Boicotearon la actividad de nuestro hipódromo condicionando nuestra participación en la quiniela hípica a horarios imposibles, como carreras un lunes a las cuatro de la tarde o un jueves a las once de la mañana. Además, como las cuadras internacionales estaban en nuestro hipódromo y no en el de Madrid, establecieron que aquellos pura sangre que corrieran en el turf de la Costa del Sol, no podrían participar en las carreras de La Zarzuela. Increíble, pero así fue.

¿Cuál fue la decisión más difícil que tuvo que tomar cuando el déficit financiero comenzó a ser un problema para el funcionamiento del hipódromo?

No nos autorizaban las apuestas externas, la quiniela hípica se la quedaba prácticamente La Zarzuela, las apuestas andaluzas se las quedó Sevilla para Dos hermanas y el Ayuntamiento o no quería, o no sabía, o no le interesó apoyar el hipódromo, pese a que era propietario de casi un 95 % de su accionariado. Sólo Ángel Nozal lo intentó, pero algún burócrata le boicoteó el intento. ¿La decisión más difícil? Despedir al personal que estaba perfectamente formado, integrado e ilusionado con el mundo hípico y ver, con impotencia, cómo se abandonaban absurdamente e irresponsablemente todas las instalaciones.

Imagen de carreras en el Hipódromo de Mijas. / L. O.

El proceso concursal y la disolución de la sociedad Recursos Turísticos de Mijas, S.A. parecen ser la puntilla del hipódromo. ¿Cree que el Ayuntamiento tiene capacidad para reflotarlo o el hipódromo ya no volverá a ser lo que era?

El Ayuntamiento tiene capacidad para hacer lo que quiera, vea como se acaba de gastar 32 millones de euros en un parque cercano. Desconozco si tiene voluntad de rehabilitar el hipódromo.

Vista aérea del hipódromo costasoleño, enclavado en la zona occidental del término municipal mijeño y apenas 15 minutos del aeropuerto internacional de Málaga. / L. O.

El Ayuntamiento de Mijas ha recibido diversas ofertas para revitalizar las instalaciones del hipódromo, conoce en qué consisten?

Presenté a los sucesivos alcaldes grupos estadounidenses interesados en renovar el hipódromo, dotándolo de mejores instalaciones deportivas, hoteles y ofreciendo al Ayuntamiento su participación. Sugerí que se hiciera un concurso público de ofertas y se optara por la mejor para el municipio, pero todo fueron silencios. Desconozco las ofertas que pueda haber actualmente, pero hay que tener una decisión clara y paciencia férrea para intentar llegar a acuerdos con la Administración.

Como impulsor de este proyecto y figura clave en su desarrollo, ¿cómo le gustaría que se recordara el Hipódromo de la Costa del Sol dentro de 10 o 20 años?

Personalmente prefiero no recordarlo. Fue la frustración de un sueño, aunque resulte difícilmente digerible. Madrid no podía permitir que las mejores carreras fueran en la Costa del Sol y no en La Zarzuela, y la élite hípica y política sevillana no podía permitir que el mejor hipódromo de España lo tuviéramos en Málaga. Esta es la realidad, quizás me acusen de provincianismo pero no hay peor ciego que el que no quiere ver.

Página de la noticia de la inauguración del hipódromo de Mijas Página de la noticia de la inauguración del hipódromo de Mijas

Dada la importancia histórica del Hipódromo en la Costa del Sol, ¿cómo se puede equilibrar el legado turístico con las necesidades y expectativas de la comunidad local?

Unas buenas instalaciones hípicas promueven un turismo familiar. Con interés, pueden hacerse proyectos óptimos, útiles para el turismo y, sobre todo, para la comunidad del entorno.

Por último, ¿cuál es su visión sobre el futuro de la Costa del Sol en términos de desarrollo turístico y deportivo, y cómo encaja el hipódromo dentro de esta visión?

Yo soy optimista por naturaleza. La Costa del Sol tiene futuro pero seguimos teniendo las mismas carencias que hace lustros: el tren litoral, la gratuidad de la autopista AP-7 para hacer frente a los atascos que se producen a diario en la autovía A-7, el saneamiento integral, una planificación urbanística unitaria en la Costa del Sol... Soy optimista pero al mismo tiempo realista, dudo que mis hijos lleguen a verlo.