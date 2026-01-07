Benahavís se moviliza para salvar el restaurante de Paraíso Pueblo tras su cierre administrativo

Amigos, vecinos y clientes del restaurante de Paraíso Pueblo, en Benahavís, han puesto en marcha una campaña de recaudación para evitar el cierre definitivo del establecimiento, clausurado de forma administrativa desde el pasado 17 de octubre.

El cierre se produjo después de que una queja vecinal motivara una inspección oficial. Durante ese proceso se comprobó que el procedimiento de licencias y aprobaciones para el uso del local como restaurante aún no estaba terminado. Según explican los impulsores de esta iniciativa, esta situación administrativa no es responsabilidad del equipo gestor del restaurante, sino que corresponde al promotor del desarrollo urbanístico, por lo que el cierre no se produjo por culpa de los trabajadores o los propietarios del negocio.

Desde la orden de cierre, el restaurante no ha generado ningún ingreso, mientras los gastos fijos han seguido acumulándose. Entre el 17 de octubre y el 10 de diciembre, las pérdidas ascienden ya a 19.923 euros, una cifra que continúa aumentando cada semana que el establecimiento permanece cerrado.

La solidaridad vecinal como salvavidas del negocio

Ante esta situación, amigos y vecinos han impulsado una campaña de crowdfunding con el objetivo de cubrir los costes derivados de este cierre forzoso y ayudar al equipo a superar este periodo crítico. La recaudación permitirá mantener una vía realista hacia la reapertura una vez se complete el proceso legal pendiente.

Desde la organización subrayan que cualquier aportación es importante y animan tanto a residentes como a visitantes a colaborar o a compartir el llamamiento para ampliar su alcance. La respuesta solidaria del entorno se presenta como clave para que este restaurante, considerado un punto de encuentro social y gastronómico en Paraíso Pueblo, pueda volver a abrir sus puertas.