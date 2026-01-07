Desmantelados tres puntos de venta de drogas en Fuengirola

Dos personas han sido detenidas en Fuengirola en una operación que ha permitido desmantelar tres puntos de venta de droga en viviendas del barrio de Los Núcleos, junto al recinto ferial. La Comisaría Provincial ha informado este miércoles de que la investigación ha culminado tras varios meses de trabajos que comenzaron con la constatación del gran trasiego de personas que había en torno a los inmuebles sospechosos, cuyos moradores incluso establecían turnos para atender a los consumidores.

A medida que avanzaba la investigación, los agentes de la Policía Nacional confirmaron que en dichos lugares se estaba produciendo una actividad compatible con el menudeo de droga de forma continuada, por lo que se activó un dispositivo de entradas y registros de los tres inmuebles de manera simultánea para evitar la destrucción de pruebas. Los policías intervinieron sustancias estupefacientes como cocaína, gran cantidad de dinero en efectivo y útiles para la preparación y distribución de la droga.

Armas blancas

Por otro lado, los investigadores encontraron en estos domicilios armas blancas adheridas a bastones, machetes de grandes dimensiones, una taser y una defensa extensible. Como resultado del operativo, dos personas fueron detenidas a las cuales se les imputó un delito de tráfico de drogas.