El viento provoca más de sesenta incidencias con caídas de árboles, vallas y numerosos daños materiales en Mijas

Ayer, 6 de enero, además de los regalos de los Reyes Magos, llegaron a la provincia de Málaga fuertes rachas de viento, que azotaron sobre todo a las comarcas de Sol y Guadalhorce, para las que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó el aviso amarillo, lo que provocó numerosas incidencias en municipios como Mijas.

Desde ayer hasta el mediodía de hoy miércoles, 7 de enero, los servicios municipales de Mijas han atendido más de sesenta incidencias provocadas por el fuerte viento, sobre todo por caídas de árboles y muros, desprendimientos de vallas publicitarias, daños en marquesinas y problemas puntuales de abastecimiento de energía eléctrica.

Los desperfectos materiales han sido cuantiosos, aunque no ha habido que lamentar daños personales. No obstante, se han registrado situaciones de peligro, especialmente por la caída de un árbol sobre un vehículo aparcado en la vía pública en El Coto; otro de gran tamaño derribado por el viento en La Muralla, junto a la parroquia; así como caídas de vallas de cristal y anuncios publicitarios en La Cala y Las Lagunas.

Los efectivos de emergencias de Mijas han atendido más de 60 incidencias por viento desde ayer, 6 de enero. / L.O.

Refuerzo

Las delegaciones de Policía Local; Bomberos y Protección Civil; Servicios Operativos y Parques y Jardines se han coordinado reforzando las guardias y ampliando el número de efectivos sobre el terreno, lo que ha permitido solventar los problemas ocasionados.

El concejal de Bomberos y Protección Civil, Francisco Jerez (Vox), ha destacado el trabajo conjunto de los efectivos de emergencias para minimizar los daños y ha subrayado que el retén de cuatro bomberos adicional que se movilizó desde primera hora del día 6 ha permitido acelerar el ritmo de los trabajos y una vuelta a la normalidad más rápida en beneficio de los vecinos.

Actuaciones

Tanto la Policía Local como Protección Civil y las delegaciones de Parques y Jardines y Servicios Operativos han actuado en La Alquería, El Coto, La Sierrezuela, Puebla Tranquila, Calahonda, La Muralla, Espartales, Toril, Calanova, Calahonda y Riviera, principalmente, aunque ha sido necesario supervisar constantemente los tres núcleos ante las múltiples llamadas recibidas por la Policía Local.

En concreto, Protección Civil ha actuado en el apuntalamiento del encofrado de una obra en la calle San Luis, así como en el balizamiento y señalización de diversas zonas tras la caída de árboles y de cartelería publicitaria en la calle Las Palomas, Cortijo Colorado, Valtocado y la zona de Santana Golf.

Los efectivos siguen efectuando rondas periódicas de vigilancia para comprobar que todas las zonas señalizadas y precintadas permanecen acordonadas, sin que se hayan detectado incidencias adicionales.