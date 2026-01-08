Acosol adjudica el plan para potenciar el uso de agua regenerada en la Costa el Sol

Acosol, la empresa pública de aguas de la Costa del Sol Occidental, ha adjudicado el contrato de asistencia técnica para la elaboración de un plan que permita potenciar el uso de agua regenerada en todas las depuradoras de los once municipios que forman la comarca: Benahavís, Benalmádena, Casares, Estepona, Fuengirola, Istán, Manilva, Marbella, Mijas, Ojén y Torremolinos.

Las lluvias caídas este fin de semana tras el paso de la borrasca Francis han llenado los pantanos de la provincia de Málaga, que cuentan con 30 hectómetros cúbicos más de agua que hace una semana.

El embalse de La Concepción, del que se abastece en torno a un 60% la Costa del Sol, se encuentra al 83,70% de su capacidad, con 57 hm³ de agua almacenada. Y el pasado verano, la Junta de Andalucía triplicó la capacidad de producción de la desaladora de Marbella de 6 a 20 hm³, lo que representa entre el 15 y el 20% de las necesidades hídricas de la Costa del Sol.

Sin embargo, los municipios de la comarca consumen cada año entre 90 y 100 hm³ de agua por lo que hay que extremar su uso, sobre todo, teniendo en cuenta los recurrentes episodios de sequía que han azotado la provincia en los últimos años y el continuo crecimiento de la población en el litoral de la Costa del Sol.

La Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental apuesta por usar más agua regenerada frente a la sequía. / L.O.

Depuradoras

De ahí, que la empresa de aguas de la Mancomunidad de la Costa del Sol licitara el pasado mes de octubre un contrato para recibir la asistencia técnica necesaria para elaborar un plan que permita potenciar el uso de agua regenerada en las depuradoras de la comarca con el fin de dedicar la mayor cantidad posible de agua embalsada a consumo humano y garantizar el suministro, sobre todo en verano, ante la afluencia de miles de turistas y en periodos de sequía.

Actualmente, Acosol gestiona siete depuradoras en la Costa del Sol Occidental y seis de ellas disponen de la infraestructura de uso terciario necesaria para producir agua regenerada. En este sentido, la depuradora de Arroyo de la Miel suministra agua regenerada a Benalmádena; la del Cerro del Águila, a Fuengirola y Mijas; la de La Cala de Mijas, a dicho municipio; la depuradora del Arroyo de la Víbora, a Marbella y Mijas; la de Guadalmansa, a Benahavís, Estepona y Marbella; y la de Manilva, a Casares y al propio municipio de Manilva.

Caudal de agua tratada, vertida y regenerada en las depuradoras de Acosol en 2024. / Acosol

Agua regenerada

Actualmente, los municipios de Istán, Ojén y Torremolinos no disponen de redes de suministro de agua regenerada, aunque podrían tomarla en un punto de carga de camiones habilitado en cada depuradora. Y la depuradora de Casares no cuenta con la infraestructura necesaria para producir agua regenerada.

En 2024, las siete depuradoras de la Costa del Sol depuraron 51 hm³ de agua, pero solo aprovecharon un 12,39% como agua regenerada, principalmente para el riego de campos de golf y zonas verdes. El resto se vertió al mar, según la propia empresa.

Concurso

Ahora, lo que se busca es trazar un plan para incrementar la capacidad de producción de agua regenerada en cada una de las depuradoras de la Costa del Sol, la mejor manera de distribuirla e incrementar los usos para preservar al máximo el agua de La Concepción, de la desaladora y de los acuíferos para consumo humano.

Al concurso se presentaron dos ofertas y la ganadora ha sido Idom Consulting Engineering Architecture, S.A.U., que ha obtenido la mejor puntuación en las tres fases del concurso con 84 puntos sobre 100, frente a 71,52 de su competidora.

La empresa se ha hecho con el contrato con una oferta de 28.980,02 euros (sin IVA) y tiene un plazo de seis meses para elaborar su proyecto, que debe estar finalizado en cualquier caso antes del 30 de mayo de 2026.