Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso VeraFríoViviendaTrenesTráficoAgresión sexualParque de nieveNómadas digitalesFallecimiento
instagramlinkedin

Medio Ambiente

Mijas se prepara para el verano: el Ayuntamiento invertirá casi medio millón de euros en mejorar sus playas

El Gobierno local planea la implantación de pasarelas, módulos de salvamento, material para hacer ejercicio y aseos

Instalación deportiva situada en una playa de Mijas

Instalación deportiva situada en una playa de Mijas / L.O.

Samuel Saborido

Málaga

Pese al frío, Mijas ya piensa en el verano. El Ayuntamiento comienza a poner a punto sus playas: planea la adquisición de pasarelas, módulos de salvamento, material para hacer ejercicio físico y aseos que se incorporarán al litoral mijeño. El Consistorio invertirá 483.685,40 euros en este nuevo equipamiento.

Con este fin, el Gobierno local ha sacado a concurso público ocho lotes, dada la magnitud de la inversión y la variedad de los materiales, con los que pretende renovar las playas de la ciudad.

El concejal de Playas, Daniel Gómez, ha valorado como "variado y ambicioso" este concurso y ha asegurado que el Consistorio busca "optimizar el estado de nuestras playas, nuestra principal carta de presentación".

Torre de control de una playa ed Mijas.

Torre de control de una playa de Mijas. / L.O.

Mobiliario

De esta manera, el Consistorio mijeño tiene previsto adquirir dos módulos de salvamento y socorrismo de más de cinco metros de altura que debe contar con sala médica, sala para los socorristas, aseo y torre de vigilancia. Asimismo, quiere instalar seis unidades de aseos públicos.

Por otra parte, prevé la instalación de adaptados a personas ostomizadas. En este sentido, los aseso deben estar fabricados con material compuesto sintético de uso sanitario y antibacteriano, juntas invisibles y uniformidad del color.

El Ayuntamiento de Mijas también quiere comprar 80 unidades de tarimas de hormigón de 1,8x1 metros para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida. Las tarimas serán transportables y veinte de ellas contarán con el escudo del Ayuntamiento en una de sus esquinas.

Calistenia

Esta actuación se completará con la instalación de doscientas papeleras nuevas; la incorporación de treinta bancos para el Paseo de la Marina y la Senda Litoral; seis unidades de flexipasarelas enrollables, de un ancho de 1,8 metros; y un conjunto de calistenia.

Noticias relacionadas y más

Sobre este equipo de calistenia, el equipo de gobierno de Mijas apunta a que contará con ocho barras para dominadas, una barra 'Freestyle', ocho postes verticales y veinte unidades de abrazaderas y ocho cubiertas postes verticales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El caso de Juan Antonio tras 15 años desaparecido en la Sierra de Mijas: “Se dejó de buscar a Juan Antonio tras una llamada falsa”
  2. Torremolinos transformará su antiguo vertedero en un parque para toda la familia
  3. El fuerte oleaje arrastra un kiosco y pasarelas de madera en Benalmádena
  4. Uno de los policías que redujeron al fallecido en Torremolinos denuncia acoso en las redes
  5. Un joven de 35 años fallece en Torremolinos tras ser detenido por robo en una tienda
  6. Piden 4 años de cárcel para el alcalde de Estepona por malversación de fondos públicos
  7. Torremolinos pondrá un radar en la avenida de la Libertad los viernes y sábados noche
  8. Torremolinos recupera su fachada litoral: así ha sido la rehabilitación inteligente del Hadi Center

Mijas se prepara para el verano: el Ayuntamiento invertirá casi medio millón de euros en mejorar sus playas

Mijas se prepara para el verano: el Ayuntamiento invertirá casi medio millón de euros en mejorar sus playas

Acosol adjudica el plan para potenciar el uso de agua regenerada en la Costa el Sol

Acosol adjudica el plan para potenciar el uso de agua regenerada en la Costa el Sol

Meliá refuerza su presencia en la Costa del Sol con la incorporación del complejo Holiday World Resort

Meliá refuerza su presencia en la Costa del Sol con la incorporación del complejo Holiday World Resort

El viento provoca más de sesenta incidencias con caídas de árboles, vallas y numerosos daños materiales en Mijas

Benahavís se moviliza para salvar el restaurante de Paraíso Pueblo tras su cierre administrativo

"Las élites de Sevilla y de Madrid hicieron inviable el Hipódromo de Mijas"

Desmantelados tres puntos de venta de drogas en Fuengirola

Desmantelados tres puntos de venta de drogas en Fuengirola

Los fuertes vientos provocan un centenar de incidencias en Málaga

Los fuertes vientos provocan un centenar de incidencias en Málaga
Tracking Pixel Contents