Mijas se prepara para el verano: el Ayuntamiento invertirá casi medio millón de euros en mejorar sus playas

Pese al frío, Mijas ya piensa en el verano. El Ayuntamiento comienza a poner a punto sus playas: planea la adquisición de pasarelas, módulos de salvamento, material para hacer ejercicio físico y aseos que se incorporarán al litoral mijeño. El Consistorio invertirá 483.685,40 euros en este nuevo equipamiento.

Con este fin, el Gobierno local ha sacado a concurso público ocho lotes, dada la magnitud de la inversión y la variedad de los materiales, con los que pretende renovar las playas de la ciudad.

El concejal de Playas, Daniel Gómez, ha valorado como "variado y ambicioso" este concurso y ha asegurado que el Consistorio busca "optimizar el estado de nuestras playas, nuestra principal carta de presentación".

Torre de control de una playa de Mijas. / L.O.

Mobiliario

De esta manera, el Consistorio mijeño tiene previsto adquirir dos módulos de salvamento y socorrismo de más de cinco metros de altura que debe contar con sala médica, sala para los socorristas, aseo y torre de vigilancia. Asimismo, quiere instalar seis unidades de aseos públicos.

Por otra parte, prevé la instalación de adaptados a personas ostomizadas. En este sentido, los aseso deben estar fabricados con material compuesto sintético de uso sanitario y antibacteriano, juntas invisibles y uniformidad del color.

El Ayuntamiento de Mijas también quiere comprar 80 unidades de tarimas de hormigón de 1,8x1 metros para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida. Las tarimas serán transportables y veinte de ellas contarán con el escudo del Ayuntamiento en una de sus esquinas.

Calistenia

Esta actuación se completará con la instalación de doscientas papeleras nuevas; la incorporación de treinta bancos para el Paseo de la Marina y la Senda Litoral; seis unidades de flexipasarelas enrollables, de un ancho de 1,8 metros; y un conjunto de calistenia.

Sobre este equipo de calistenia, el equipo de gobierno de Mijas apunta a que contará con ocho barras para dominadas, una barra 'Freestyle', ocho postes verticales y veinte unidades de abrazaderas y ocho cubiertas postes verticales.