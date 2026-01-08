Una persecución policial en Mijas concluye con la intervención de una furgoneta

Una persecución nocturna por parte de la Policía Local de Mijas ha concluido con la intervención de una furgoneta que transportaba herramientas. La Guardia Civil investiga ahora los hechos y la procedencia del material.

En un comunicado de prensa, el Ayuntamiento de Mijas da cuenta de que durante un servicio ordinario de vigilancia nocturna, una patrulla de la Policía Local detectó una furgoneta cuyo comportamiento llamó la atención de los agentes en la zona de Camino de Campanales, en el marco de las labores preventivas que se desarrollan de forma continuada en todo el término municipal. Ante esto, los policías le dieron el alto.

El conductor hizo caso omiso a las indicaciones policiales, y se inició así una persecución por la zona. La actuación concluyó cuando la furgoneta perdió el control y se salió de la vía, quedando inmovilizada en el cauce del río. Según señalan, la intervención se desarrolló sin que se registraran daños personales.

Tras el accidente, el conductor abandonó el vehículo y huyó a pie hacia otro turismo que se encontraba esperando al primero en las inmediaciones, dándose ambos a la fuga del lugar.

En el interior de la furgoneta se transportaban diversas herramientas y material, que han sido intervenidos y recuperados tras la actuación policial y puestos a disposición de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos y determinar la procedencia del material.

El concejal de Policía Local, Juan Carlos Cuevas, ha destacado que "esta intervención pone de relieve la importancia de la vigilancia policial permanente en todo el municipio, también en zonas menos transitadas, y en cualquier franja horaria".

Asimismo, ha subrayado que "la labor proactiva de los agentes es clave para detectar situaciones anómalas y actuar con rapidez, reforzando la seguridad y la tranquilidad de los vecinos".